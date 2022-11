Štěněti někdo zadrátoval penis, málem zemřelo. Otřesný případ týrání řeší policie

Pejsek, kterého ošetřovatelé v útulku pojmenovali Chase, na tom byl opravdu zle. „Napřed jsme mysleli, že je to nějaký steh. Báli jsme se mu to uvolnit, aby nevykrvácel. Navíc měl na břiše obrovskou bouli, kde, jak jsme později zjistili, se mu hromadila moč,“ popsala Adéla Zahradníčková ze spolku Anidef.

Chasemu někdo zaškrtil penis drátem | Anidef

V poslední chvíli

Ošetřovatelka proto s Chasem jela rovnou do Litoměřic na Veterinární kliniku Live, kde mu v anestezii drát uvolnili. „Naštěstí ho tam neměl zřejmě dlouho. Najít ho později, nejspíš by zemřel, protože by mu selhaly ledviny,“ dodala.

Štěně se má čile k světu, rána se mu hojí, v útulku všichni doufají, že to nejhorší má už za sebou | Jana Ulrichová

Odumřelá tkáň

Tím ale Chaseho trápení zdaleka neskončilo. Zaškrcená předkožka začala štěněti odumírat. Během několika dnů se nekrózy rozšířily na celé bříško, hrozila sepse, a tak musel být Chase hospitalizován. Na klinice, kde mu odumřelou tkáň odstranili, se léčí dodnes. Všechny zákroky, ošetření a převazy přitom musí kvůli velké bolestivosti podstupovat v anestezii. „Naštěstí to zvládá dobře psychicky,“ řekla Adéla Zahradníčková.

Bude k adopci

Dlouho nebylo jasné, jestli Chase všechno zvládne. Teď už to ale vypadá, že je z nejhoršího venku. Chodí se venčit ven, je veselý a hravý, jako každé jiné štěně. „Máme z toho velkou radost,“ řekla zástupkyně spolku s tím, že až bude Chase naprosto zdráv, budou mu hledat nový domov. „Už teď se o něj zajímá spousta lidí, řada z nich nám píše, že by ho u sebe doma rádi uvítali. Věříme, že najde milující domov, moc bychom mu to přáli,“ dodala.

Po uzdravení bude Chase hledat nový domov | Jana Ulrichová

Policie na stopě

Případ Chaseho vyšetřuje policie, která zjistila, že štěně šlo doslova z ruky do ruky. Za svůj krátký život vystřídalo několik majitelů, u nichž nezažilo nic moc pěkného. „Případ vyšetřujeme jako zločin týrání zvířete, protože šlo týrání zvlášť surovým a trýznivým způsobem,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová s tím, že v současné době probíhají výslechy. Pokud bude tyran usvědčen, hrozí mu až 6 let vězení.