Jana Thuriová chovala sibiřské kočky a jejich příbuzné něvské maškarády v lesíku v Dubči v party stanech, část jich měla i v mobilním domku, kde sama žije, bez tekoucí vody a elektřiny. Podle veterinářů, kteří tam na podnět zvířecí záchranářky Alžběty Šmídové Polákové udělali kontrolu, držela zvířata v nevhodných podmínkách, hrozilo i šíření nákaz, proto navrhli je odebrat.

Takhle to vypadá v chovatelské stanici, jejíž provozovatelka si účtuje 9 až 18 tisíc korun za kočku | Jana Ulrichová

Problémy i v minulosti

Veterináři byli takto nekompromisní i proto, že chovatelku znali už z minulosti. Podle jejich mluvčího Petra Vorlíčka měla problémy s chovem již v letech 2018 a 2020. Chovatelka to pokaždé vyřešila tak, že se dřív, než úřady stihly zakročit, odstěhovala jinam. S kočkami tak putovala po různých adresách v Praze, až nakonec skončila v lesíku v Dubči.

Tyto záběry z vnitřku party stanů pořídili čtenáři | čtenář

Zbytečné stanovisko

Úředníci ale na doporučení veterinářů nedali. Místo aby kočky odebrali, si od veterinární správy vyžádali další upřesňující informace, zřejmě však zcela zbytečně. „Úřad městské části Prahy 15 si vyžádal od Městské veterinární správy v Praze právní posouzení, jaké je třeba vést správní řízení,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že městská část mohla rozhodnout dle svého zvážení kdykoli bez ohledu na toto stanovisko.

Nahráli chovatelce

Úředníci tedy mohli kočky odebrat okamžitě, nic jim v tom nebránilo. Průtahy neopak nahrály chovatelce, která se koček rychle zbavila. Její syn dal na sociální sítě výzvu s tím, že ruší chov, kočky potřebují rychle udat a nabídl je za 2000 korun. Během krátkého času tak kočky z lesíku v Dubči zmizely. Některé se podařilo prodat jednotlivcům a zbytek si odvezly spolky spřátelené s chovatelkou, které je podle našich informací už po týdnu nabízely k prodeji, a to za 4000 až 6000 korun.

Takhle se chovatelka před reportérkami schovávala | Kateřina Lang

Byla to chyba

Podle zvířecí záchranářky Alžběty Šmídové Polákové spolky, které kočky od chovatelky převzaly, chybovaly. „Spolky to měly nechat na úřadech a veterinářích, kteří by objektivně posoudili, co kočkám je nebo není, a jaká následná péče nebo případné léčení je potřeba. Šlo zřejmě jen kamarádskou výpomoc, která je ale kontraproduktivní pro zvířata,“ řekla. „Možná tím ochrání paní Thuriovou před postihem, ale kočkám tím nepomohli,“ dodala.

Část koček odvezly z Dubče spolky | archiv Alžběty Šmídové Polákové

Jak úřady Janu Thuriovou za porušení zákona na ochranu zvířat potrestají, není zatím jasné. Případem se zabývají i policisté, protože na chovatelku bylo podáno i trestní oznámení.