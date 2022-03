Tara nepoznala nic moc hezkého. „Byla celý život zavřená v kotci, o samotě, jen s občasným venčením a občasným krmením,“ řekla Renata Kraumannová s tím, že po úmrtí majitele se stala Tara nechtěným dědictvím. Její osud nebyl naštěstí lhostejný jedné ze sousedek. Díky ní se fenka dostala do péče spolku Psí senioři v nouzi.

Tara je krásná kříženka německého ovčáka | Jana Ulrichová

Šikovná, přátelská

V dočasné péči se teď Tara začíná učit všemu od začátku, jako by byla štěně. „Je velmi šikovná, takže už umí základní povely, přijde na zavolání. Je společenská, k lidem důvěřivá a přátelská,“ popsala paní Renata. Dodala, že zvládá i jízdu v autě, má ráda výlety, a nedělá jí problém ani kontakt s ostatními lidmi, i když na nic z toho nebyla dosud zvyklá.

Tara si přítomnost lidí, které se jí nedostávalo, užívá | Jana Ulrichová

Jiná zvířata ne

I když je Tara už psí babička, je na svůj věk hodně aktivní. Nově objevený svět si náležitě užívá, má ráda procházky, baví ji hračky i psí hlavolamy. Nesnáší ale jiná zvířata, na procházkách proto musí být na vodítku. „Mohla by se náhle rozběhnout a pokusit se napadnout jiné psy,“ vysvětlila Renata.

Po kastraci domů

Tara potřebuje zkušeného majitele, který její temperament a sílu zvládne. Nehodí se do domácnosti s malými děti, nikdy se s nimi nesetkala a není proto jasné, jak by na ně reagovala. Navzdory svému věku je Tara v dobré kondici, nemá žádné zdravotní potíže. Je očkovaná, čeká ji už jen kastrace, po které bude moci odejít do nového domova.

Na svůj věk je Tara velmi aktivní, ráda běhá, miluje hračky | Jana Ulrichová

Volejte spolek

Zájemci, kteří by jí ho byli schopni poskytnout, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258.