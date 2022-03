Rex žil na dvoře, bez jakéhokoli kontaktu s cizími psy a lidmi. Až u dočaskářky Jany Šejdové poznal, co jsou to procházky, které velmi miluje. Ukázalo se také, že je poslušný, baví ho výcvik, reaguje na povely. Svého člověka bezmezně miluje, mnohem horší je to s cizími lidmi. „Nesmí ho nikdo cizí hladit. Před návštěvou je nutné ho zavřít, protože okamžitě startuje a kouše, “ řekla dočaskářka. Dodala, že na to, že je občas zavřený, je Rex zvyklý. Nevadí mu to, neštěká, neškrábe, trpělivě vydrží čekat třeba i dvě hodiny.

Rex je kříženec většího vzrůstu, váží 27 kilogramů | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Chce i pohlazení

Rex má stoprocentní hygienické návyky, je zvyklý na granule, má rád i pamlsky, které zpočátku vůbec neznal. Umí základní povely, které je mu ale zapotřebí dávat rázně. Na takové jednání byl zřejmě zvyklý. „Momentálně je i rád, že po něm nikdo nic nechce. Dokonce se začal mazlit, přijde si dokonce pro pohlazení, nechá se drbat na bříšku, ale samozřejmě jen od majitele,“ řekla paní Jana.

Musí si zvyknout

Zájemce, který by se chtěl Rexe ujmout a dát mu nový domov, musí počítat s tím, že si na něj Rex musí napřed zvyknout. „Ze začátku je třeba nechat ho v klidu, nic po něm nechtít, nesahat na něj, jen ho nechat pobíhat po zahradě nebo ho vzít na vodítku na procházku, aby si zvyknul a zjistil, že mu nic nehrozí,“ popsala dočaskářka, která už ví, jak s Rexem vyjít.

Rex je aktivní, rád se probíhá po zahradě, miluje i procházky | Pes nejvěrnější přítel z. s.

Bez zvířat a bez dětí

Rex byl podle ní zvyklý hlídat, a to v něm zůstalo. „Už se ale hodně zlepšil, hodně pochopil. Miluje zahradu, miluje procházky, miluje piškoty, za ty udělá cokoli, nesnaží se utíkat,“ řekla. Rex musí být v nové rodině jediným psem, s jinými zvířaty se nesnese, a to ani s fenami. Nehodí se ani k dětem. Je očkovaný a kastrovaný. Zájemce, který by se jej chtěl ujmout, může kontaktovat dočaskářku na telefonním čísle 739 902 289.