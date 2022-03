Aron teď už dva roky žije v děčínském útulku. Dostal se tam z azylu ve Varnsdorfu, který kvůli špatným podmínkám rozprášili veterináři. Nic pěkného ale nezažil zřejmě ani předtím, což se odráží na jeho povaze. Umí si postavit hlavu, občas reaguje neadekvátně.

Aron je milý, ale svéhlavý. Umí dát najevo, když se mu něco nelíbí | Jana Ulrichová

Adopce nevyšla

Aron šel už dvakrát do adopce, pokaždé se ale vrátil. Poprvé si údajně nesedl s kočkou, kterou jeho noví majitelé měli, podruhé se ohnal a kousl. „V rodině pak zavládl strach, a tak Aron zase skončil u nás,“ řekla vedoucí útulku Evelíne Jahelková.

Aron miluje pohyb, je plný elánu | Jana Ulrichová

Žádné důvěrnosti

Aron je přitom veselý temperamentní pes, který se rád mazlí, i to má ale u něj své hranice. „Nemá rád velké důvěrnosti, omezování a přílišný fyzický kontakt, nelíbilo se mu například, když jej venčitelky chtěly v mrazech obkléknout do kabátku, to se ozval,“ popsala vedoucí.

Spíše k muži

Zájemci, kteří by se chtěli Arona ujmout, musí mít zkušenosti s bull plemeny tak, aby ho zvládli i vychovat a vycvičit. „Aronka doporučujeme do rodiny bez dětí, a spíše k muži, který si u něj snáze získá autoritu,“ řekla Evelíne Jahelková s tím, že ženy sice Aron bere, zkouší ale, co si u nich může dovolit.

Jen po dobrém

To potvrzuje i Tereza Krejzová, která za Aronem chodí už rok, bere si ho na procházky a venčí ho. „Mám doma stafordku, která by, kdybych se jí nevěnovala, skončila zřejmě podobně. Je mi ho líto, proto za ním chodím a venčím ho. Chci, aby poznal i něco jiného, než jen útulek,“ řekla. „Je to mladý nevybouřený pes, který by si zasloužil klidného, hodného páníčka, který by s ním pracoval formou pozitivnívní motivace,“ uvedla.

Tereza Krejzová chodí venčit Arona už rok | Jana Ulrichová

Mladý, zdravý

Aron je naprosto zdravý, má pouze citlivější kůži, takže jsou pro něj vhodné hypoalergenní granule. Je už i po kastraci, takže do nového domova může odejít okamžitě. „Může být v bytě, ideální by pro něj byl ale dům se zahradou, kde by se proběhl a měl svobodu,“ řekla vedoucí. Aron potřebuje hlavně nastavit pravidla. „Pak z něj bude suprový pes,“ dodala.

Aron je milý, ale svéhlavý. Umí dát najevo, když se mu něco nelíbí | Jana Ulrichová

Přísný výběr

Zájemce o Arona budou v útulku vybírat velmi pečlivě. „Děláme to vždycky. U těch, co mají nějaký problém, jsme obzvlášť opatrní. Chceme u zájemce prokázat kynologické znalosti, pokud bydlí v podnájmu, chceme písemný souhlas majitele, a chceme doložit i to, že má trvalou práci,“ řekla vedoucí.

Zájemci o Arona mohou kontaktovat Útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín Pod Chlumem 408, 405 02 Děčín III - Staré Město telefonicky na čísle 605 801 617 nebo mohou psát na e-mailovou adresu utulek@mmdecin.cz.