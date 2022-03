Veterinární inspektoři na místě zjistili, že chovatelka má kočky ve dvou party stanech, obytném přívěsu a dřevěných boudách. Všechny tyto prostory označili za nevhodné a zdraví ohrožující. Výměra nebyla dostatečná na počet koček, kočky měly ve stanech zimu, prostory nebyly odvětrávány, takže se v nich držela vlhkost, neměly dostatek kočičích toalet ani škrabadel, a nemohly se ani dostatečně pohybovat po teritoriu.

Kočky má chovatelka v party stanech, některé jsou s ní v mobilhome | Jana Ulrichová

Nemocná koťata

Některé kočky měly navíc v době kontroly zdravotní problémy. „U sedmi z nich, šlo většinou o koťata, zjistili veterináři katarální zánět spojivek,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Dodal, že kombinace nízké teploty a vysoké vzdušné vlhkosti, spojená navíc se zhoršenou zoohygienou prostředí, může v chovu způsobovat kožní onemocnění, onemocnění dýchacích cest a očních spojivek, může také dojít k rozšíření infekční nákazy.

Odběr a zákaz chovu

Veterináři chovatelku dobře znají, problémy s jejím chovem řešili už v minulosti, v roce 2018 a 2020, kdy se s kočkami stěhovala po různých částech Prahy a všude působila problémy. I proto se nyní rozhodli pro radikální řešení. „Navrhli přistoupit ke zvláštnímu opatření, to je nařídit a zajistit umístěních všech koček do náhradní péče,“ řekl Petr Vorlíček. Dodal, že zároveň úředníky městské části Praha 15 upozornili na možnost uložit zákaz chovu zvířat nebo propadnutí zvířat, a to z obav, že by chovatelka mohla v jejich týrání pokračovat.

Na tahu je úřad

Další kroky jsou teď na úřednících odboru životního prostředí Městské části Praha 15, kteří by měli doporučený odběr zvířat zajistit a umístit je do náhradní péče, v tomto případě zřejmě do útulku v Dolních Měcholupech. „Podnět veterinární správy jsme už dostali, budeme se jím zabývat,“ řekla vedoucí odboru Zuzana Venclíková. Zda kočky skutečně odeberou, ale říci nechtěla.

Některé kočky se volně pohybují v oploceném lesíku | Jana Ulrichová

Mluvit nechtěla

Reportérky Blesk tlapek se pokoušely kontaktovat i chovatelku Janu Thuriovou. V lesíku v Dubči, kde má postavené party stany pro kočky a sama tam žije v mobilhome bez přívodu tekoucí vody a elektřiny, ji sice zastihly, mluvit s nimi ale nechtěla. Když je zahlédla, schovala se, a nereagovala ani za volání.