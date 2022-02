Kvůli bojům na Ukrajině upravila dnes Státní veterinární správa podmínky pro vstup zvířat, která doprovází své majitele prchající před válkou do Česka. Psi, kočky a fretky z Ukrajiny nemusí mít mikročip ani tetování, veterinární osvědčení ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Státní veterinární správa zareagovala na situaci na Ukrajině velmi rychle. „Chápeme mimořádně těžkou situaci lidí, kteří kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu na území Ukrajiny opouštějí svou zemi. Chápeme také, že si řada z nich s sebou chce vzít své domácí mazlíčky, k nimž má vztah a povinnost se o ně postarat. Nechceme je proto zatěžovat zbytečnou byrokracií, či jim vstup se zvířaty do Česka znemožňovat,“ řekl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád s tím, že je zároveň ale nutné minimalizovat riziko zavlečení vztekliny či dalších nebezpečných nákaz do země.

Uprchlíci z Ukrajiny mohou do Česka i se svými mazlíčky | Jana Ulrichová

Deset dní karantény

Pro psy, kočky a fretky bude proto po vstupu do České republiky platit 10denní karanténa. Do 72 hodin vyšetří zvíře soukromý veterinární lékař, aby se vyloučila vzteklina. „Pokud zvíře nebude při příchodu do Česka očipované, označí jej mikročipem veterinární lékař, který o tom zároveň vystaví doklad," uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Očkování a petpas

Mezi pátým a desátým dnem karantény bude následovat povinné opakované vyšetření zvířete na vzteklinu. Pokud nebude zvíře vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude nejpozději desátý den karantény proti vzteklině naočkováno a bude mu vystaven očkovací průkaz nebo petpas.

Léčbu zajistí majitel

V případě, že zvíře během karantény někoho poraní, nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, bude mít jeho majitel povinnost neprodleně kontaktovat soukromého veterinárního lékaře a zajistit vyšetření zvířete. "Pokud jde o ostatní zvířata v zájmovém chovu, nebude vstup s nimi do ČR nijak omezován," dodal Petr Vorlíček.