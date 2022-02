Na problematický chov sibiřských koček a jejich příbuzných jménem něvská maškaráda upozornili Blesk tlapky čtenáři. Jednou z nich byla i dlouholetá chovatelka koček a dočaskářka spolku Dočasky De De Alžběta Šmídová Poláková. „Loni v létě jsem se dozvěděla, že paní Thuriová, která provozuje chovatelskou stanici Love of Prag, prodává zvířata, která mají velmi vážné zdravotní komplikace,“ řekla.

Kočky má chovatelka v party stanech, některé jsou s ní v mobilhome | Jana Ulrichová

Zájemce o kotě

Protože jí připadalo zvláštní, že by chovatelka, která byla dříve členem Českého svazu chovatelů a má zvířata s průkazem původu, prodávala nemocné kočky, začala se o případ více zajímat. „Nakonec jsem chovatelku kontaktovala a jela jsem se k ní podívat coby zájemce o kotě,“ řekla.

Takhle to vypadá v chovatelské stanici, jejíž provozovatelka si účtuje 9 až 18 tisíc korun za kočku | Jana Ulrichová

Ve vlhku a zápachu

To, co viděla, Alžbětu Polákovou vyděsilo. „Kočky měla ve vlhkých párty stanech, bylo to v sychravém počasí, zapáchalo to tam. Neměly šplhadla, úkryty, čisté toalety, neměly ani dostatek vody a potravy,“ popsala s tím, že některé kočky vycházely ze stanů ven a volně se pohybovaly v okolním lesíku.

Paní Alžběta navíc zjistila, že chovatelka za zvířata inkasuje částky od 9 do 18 tisíc korun, zájemcům slibuje průkazy původu, žádné jim ale nedodává. Na případ proto okamžitě upozornila příslušné úřady.

Tyto záběry z vnitřku party stanů pořídili čtenáři | čtenář

Úřady už jednají

Paní Alžběta kontaktovala i známého bojovníka za práva zvířat, europoslance Jiřího Pospíšila, který se svými spolupracovníky podal podnět na prošetření chovu na Krajskou veterinární správu. „Ta shledala, že může jít o týrání zvířat," řekl Jiří Pospíšil Blesk tlapám s tím, že nyní jsou na tahu úředníci z městské části Praha 15, kteří rozhodnou o dalším osudu zvířat.

Takhle se chovatelka před reportérkami schovávala | Kateřina Lang

Schovala se

Reportérky Blesk tlapek se za chovatelkou rozjely. Uprostřed podivného hospodářství v lesíku ji zastihly, mluvit ale s nimi nechtěla. Ve chvíli, kdy je zahlédla, se schovala a už se neukázala, nereagovala ani za volání.