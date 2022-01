Psi těšící se na dárky, kočky visící na vánočních stromcích, zvířata dovádějící ve sněhu, nebo se líně povalující uprostřed adventní výzdoby. Na tři stovky takovýchto snímků přišlo do vánoční fotosoutěže Blesk tlapek, do níž ceny věnovala Super zoo. Vybrat z nich ty nejlepší bylo velice těžké.

Stejně jako v minulých ročnících i letos převládaly fotky psů a koček, sešlo se ale i několik velice krásných fotek koní a dalších hospodářských zvířat, morčat, křečků, činčil, mývalů, papoušků a letos poprvé i se objevily i vánočně laděné snímky plže oblovky. Ocenit by si zasloužili všichni už jen za práci, kterou si se svými snímky a jejich aranžováním dali.

1. místo - Black, 1,5letý švýcarský ovčák Hedviky Mikešové | čtenáři

Mrkánek pro štěstí

Nejvíce se reportérkám a editorce Blesk tlapek, které se snažily zohlednit kvalitu a pracnost snímků, líbil bílý Black, 1,5letý švýcarský ovčák, který poslal vánoční mrkánek pro štěstí. Hedvika Mikešová, která fotku zaslala, získá poukaz na nákup v Super zoo v hodnotě 4000 korun. Další poukaz, a to v hodnotě 3000 korun, dostane Denyna Sikorská za fotku svého 8měsíčního kocourka Kennyho, nalezence, jemuž dala domov.

2. místo – Kenny, 8měsíčního kocourek nalezenec Denyny Sikorské | čtenáři

Zachráněn z jatek

Reportérky ocenily i fotku 20letého koně Šohaje a 2 letého kamerunského berana Bertíka, jejichž společné foto poslala do soutěže Monika Charuzová. „Šohaj už je dědoušek, ale stále při chuti, nikdy mě nepřestane překvapovat. Bertíka se nám podařilo zachránit před řezníkem, takže už patří do rodiny. Teď je z nich nerozlučná dvojka,“ napsala.

3. místo - Šohaj, 20letý kůň a Bertík 2 letý kamerunský beran Moniky Charuzové | čtenáři

Přistižen při činu

Blesk tlapky se rozhodly ocenit poukazy v hodnotě 500 korun také nejvtipnější fotku a fotku s nejzajímavějším příběhem. V prvním případě byla volba jasná, všechny jednoznačně pobavila fotka 6leté fenky výmarského ohaře Bailey, kterou poslala Andrea Staněk Vrbová. „Bailey miluje cukroví a ne zrovna vždy se ptá, jestli si může nabídnout. Takhle vypadá nachytaná při činu! Naštěstí tohle bylo cukroví přímo pro ni,“ připsala.

Bailey, 6letá fenka výmarského ohaře Andrey Staněk Vrbové | čtenáři

Dopis Ježíšpsovi

Zajímavých příběhů, zejména o adopcích, přišlo mnoho, reportérky ale zaujal ten, který k fotce svého 5letého australského ovčáka Calvina napsala Kateřina Junková: „Čau, já jsem Calvin a jsem australák každým coulem. V říjnu mi bylo 5 a vychovává mě můj páníček s jeho teď už manželkou. Minulý rok se rozhodli, že si postaví dům a já to samozřejmě vše absolvoval s nimi. Jenže si dali vyhřejvanou podlahu a já bych byl radši, aby chladila. A tak jsem si napsal dopis Ježíšpsovi, aby to nějak vymyslel a já měl kde spát. Představte si, že mi přinesl na Štědrý den pelíšek a má dokonce i kolečka. To abych si ho mohl přemístit kam budu chtít. Panička pak říkala mému parťákovi, že je moc šikovnej a povedlo se mu to. Teď už mě z něj nikdo nedostane, HAF!“

Calvin, 5letý australský ovčák Kateřiny Junkové | čtenáři

Všechna fota v albu

Všechny fotky, které do soutěže přišly, si mohou zájemci prohlédnout v albu na facebooku Blesk tlapek. Reportérky všem, kteří se do soutěže zapojili, děkují.