Senior se dostal do svízelné situace, když jeho dcera skončila na delší dobu v nemocnici. V bytě, kde žila, zůstalo uprostřed neuvěřitelného nepořádku zavřených na 30 psů. Chodil je tam krmit, venčit se je ale neodvážil, protože se bál, že se mu rozutečou.

Rychlý odchyt

Reportérky Blesk tlapek, které senior oslovil s prosbou o pomoc, se spojily s několika záchrannými spolky, jehož členové přijeli, psy během necelých dvou hodin odchytili a převezli do svých útulků a dočasných péči. Z toho, co na místě viděli, byli zděšení. „Nic horšího jsem dosud nezažila. Zápach, všude výkaly, v posteli, v koupelně, v umyvadle, mezitím odpadky, ti psi jsou z toho ve velkém stresu,“ řekla zkušená psí záchranářka Kateřina Ondičová.

Báli se a zalézali

Odchyt psů nebyl jednoduchý. Zvířata byla sice většinou hodná, ale velmi vyplašená. Před záchranáři se snažila ukrýt, takže se k nim museli různě prodírat a prohrabávat. „Vzhledem k tomu, jak to tam vypadalo, to bylo komplikovanější. Někteří pejskové se báli, schovávali se pod postelí nebo někde v rohu, museli jsme je proto dostat ven pomocí smyčky,“ řekla Denisa Středová z Toulavých tlapek, která velmi šikovně většinu psů odchytila.

Slova díků

Otec majitelky psů byl z rychlé záchranné akce dojatý. „Dcera se zbláznila do psů, měla jich tu snad třicet, nedalo se to spočítat. Teď je dlouhodobě hospitalizovaná, dům je zničený a já jsem z toho na mrtvici,“ řekl na místě reportérkám. „Chci vám poděkovat, je to úžasné, co jste udělali,“ dodal.

Štěňata na Bazoši

Zachránit se ale podařilo jen třetinu z původně avizovaných zhruba třiceti psů. Blesk tlapky totiž nebyly jediné, na koho se senior ve svém zoufalství obrátil. Oslovil i bývalého přítele své dcery, který ještě před příjezdem zvířecích záchranářů z bytu odvezl a na neznámém místě ukryl všechna štěňata a část fen. Štěňata z tohoto pekla teď prodává na Bazoši. „Řekl jsem mu o to, myslel jsem, že z prodeje získám peníze na úklid domu,“ přiznal senior.

Jedenáctka zachráněných

Všech jedenáct psů, kteří na místě zůstali, je už v bezpečí. Jsou odčervení, odblešení a mají za sebou první veterinární prohlídky. Senior se jich vzdal, se zástupci spolků na místě podepsal darovací smlouvy. Až se dají dohromady, fyzicky, ale hlavně psychicky, budou k adopci.

Vše zdarma

Zúčastněné záchranné spolky zajistily odchyt a převoz psů zcela zdarma, senior nezaplatil ani korunu. Ze svého hradí spolky i veškerou péči o zachráněné psy.

Zájemci, kteří by jim chtěli na ni přispět, mohou poslat libovolnou částku na jejich transparentní účty. Tady je jejich seznam: