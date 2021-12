Poslední psi z domu hrůzy zachráněni! Blesk tlapky dostaly do bezpečí i 10 štěňat

Povedlo se. Blesk tlapky zachránily i posledních deset psů pocházejících z domu hrůzy na Plzeňsku. Zůstali na krku seniorovi poté, co jeho dcera, jejich majitelka, skončila dlouhodobě v nemocnici. Psi byli zavření ve zcela zničeném bytě plném nepořádku a výkalů.

Senior se o psy nedokázal postarat, požádal proto o pomoc reportérky Blesk tlapek. Ty spolu se členy několika záchranných spolků odvezli z domu nejdříve 11 psů. O dva dny později převzali od bývalého přítele chovatelky ještě tři fenky a z chaty v nedalekém kempu vysvobodili dalších pět psů.

Psi byli zavřeni ve zcela zdevastovaném bytě plném odpadků a výkalů | Jana Ulrichová

Dočasná pomoc

Přesně po týdnu se pak do bezpečí dostalo i posledních deset psů. Měla je u sebe Veronika Lišková z Nečtin, která se s jejich majitelkou potkala v léčebně. „Nabídla jsem jí pomoc, řekla jsem, že bych jí alespoň dočasně ubytovala deset psů. Řekla, že do Vánoc, tvrdila to tak přesvědčivě, že jsem tomu věřila,“ popsala paní Veronika.

Poslední část psů měla u sebe Veronika Lišková, která je předala zvířecím záchranářům | Kateřina Lang

Chtěla je darovat

Ukázalo se ale, že majitelka zvířat bude hospitalizovaná zřejmě mnohem déle. Paní Veronika se proto rozhodla dvě fenky, psa a sedm štěňat předat zvířecím záchranářům. Netajila přitom, že se jí ulevilo. „Měla jsem to v plánu. Četla jsem si už o darovacích smlouvách, chtěla jsem jim najít nový domov sama, takhle je to ale lepší. Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ řekla.

Přeprava zadarmo

Po podepsání darovacích smluv odjelo posledních deset psů do ostravského záchranného spolku BoudaBudka. Jejich téměř pětihodinovou přepravu zajistil Rostislav Kindl z Dočasky Sušice, která spadá pod spolek Srdeční záležitosti. Zvířata převezl zdarma na vlastní náklady. „Můžeme momentálně nabídnout pouze dopravu, protože už jednu fenku z téhle kauzy máme ve své péči,“ řekl skromně.

Psi převezl z Plzeňska do ostravského spolku BoudaBudka na vlastní náklady dobrovolník Dočasky Sušice Rostislav Kindl | Kateřina Lang

Uvítají pomoc

Všechna zachráněná zvířata se už ve svých dočasných domovech zabydlela a daří se jim dobře. Po povinné karanténě, veterinární kontrole a očkování budou hledat nové domovy. Zájemci, kteří by na péči o ně chtěli přispět, mohou poslat libovolnou částku na čísla transparentních účtů. Tady je jejich seznam: 2 psi - Dočaska Sušice a Srdeční záležitosti, číslo účtu 2200922885/2010, 4 psi – Toulavé tlapky, účet veřejné sbírky 2200258590/2010, 3 psi - Mazlíci v nouzi, číslo transparentního účtu 2801448891 / 2010 a 2 psi – Nalezenci Šumaváci, číslo účtu 2900834472/2010, 5 psů – Útulek U Šmudliny Tachov – číslo transparentního účtu 2701527146/2010, 3 psi – Tlapky v naději Horšovský Týn – číslo transparentního účtu 5282195389/0800, 10 psů - BoudaBudka – číslo transparentního účtu 2101623097 / 2010.