Když paní Vlaďka zjistila, že na válkou sužované Ukrajině provozuje útulek pro zvířata Ital Andrea Cisternino, spojila se s ním, a rozhodla se mu pomoci. „Miluju zvířata a navíc mám i vztah k Itálii, několik let jsem tam žila,“ vysvětlila, proč se rozhodla pomoci právě tomuto útulku poblíž Kyjeva. „Andrea tam má asi čtyři sta zvířat, kočky, psy, ovce, krávy. Napsal mi, že je odříznutý od všeho, že i komunikace je zablokovaná, a že nad útulkem střílí,“ popsala.

Paní Vlaďka je v kontaktu s tímto Italem provozujícím útulek u Kyjeva. S pomocí se k němu ale nedostala | facebook

Naložili auto

Když paní Vlaďka pochopila, že se do útulku jen tak nedostane, rozhodla se pomoci jinak. „S přítelem jsme naložili auto jídlem, drogerií a granulemi pro psy a kočky, a vyrazili jsme na polsko-ukrajinskou hranici,“ řekla s tím, že tam pak vše rozdali uprchlíkům čekajícím na odvoz do bezpečí.

Pohled na uprchlíky čekající s dětmi a zvířaty na odvoz do bezpečí, byl pro paní Vlaďku velmi frustrující | Vlaďka Šuleková

Plné krabice

To, co na hranici viděli a zažili, je silně zasáhlo. „Jsou tam tisíce lidí, v provizorních přístřešcích, ve stanech. Nemá ale smysl tam něco vozit a skládat to tam. Jsou tam hromady krabic plných oblečení, bot, drogérie, jsou tam kočárky pro děti. Ti lidé ale utíkají s jednou taškou, nechtějí se vláčet s dalšími věcmi,“ řekla.

Chybí oblečky a boxy

Když s přítelem zjistili, jaká je na hranicích situace, rozhodli se pro jiný postup. „Přítel vystoupil a věci rozdával. Pytle s krmením jsme otevřeli, obsah jsme rozdělili do malých sáčků a ty jsme pak dávali těm, kdo s sebou měli pejska nebo kočičku,“ popsala. Dodala, že lidé prchající se svými čtyřnohými mazlíčky potřebují hlavně teplé oblečky, malé balení krmiva a také přepravní boxy.

Na hranicích pytle s krmením otevřeli a obsah rozdělili do malých sáčků, které rozdávali lidem prchajícím se zvířaty | Vlaďka Šuleková

Přivezli studentky

Poté, co s partnerem veškerou pomoc rozdali, převezli do Česka tři ukrajinské studentky. „Bylo to hrozné, cítíte, že je tam válka, cítíte se také v ohrožení. Když pak ale ty lidi naložíte do auta, jste najednou šťastní, podvědomě se usmíváte, protože víte, že vezete někoho do bezpečí,“ řekla.

Paní Vlaďka s přítelem, svými psy a studetkami, které převezli do Česka | Vlaďka Šuleková

Pozor na podvodníky

Zároveň ale paní Vladka nabádá i k opatrnosti. Smutné příběhy lidí a zvířat z Ukrajiny se stávají i výnosným obchodem, začínají se na nich přiživovat podvodníci. „Zjistila jsem, jak se zvířaty kšeftuje, že se dělají různé sbírky, které jsou falešné, dárci ani nevědí, kam peníze jdou. Chci proto všem poradit, ať se buď sami na místo rozjedou tak jako já s přítelem, nebo ať pomáhají prostřednictvím prověřených organizací a spolků,“ řekla.