Strach v Chotětově: Otrávení psi, rozčtvrcené kočky! Kdo vraždí domácí mazlíčky?

Jitka Porošoková přišla už o dva psy. „Začalo to drobnými krádežemi, když v sousedství naší zahrady vznikla ubytovna. Ztrácelo se nářadí, mizela úroda. Když jsme se ozvali, přišly na řadu výhružky,“ popsala.

Jitka Porušoková ukázala zahradu, která sousedí s ubytovnou. Tady to všechno začalo krádežemi úrody | Jana Ulrichová

Otrávení psi

Krátce na to začaly útoky na jejich zvířata. „Prvního psa nám někdo pořezal. Na veterině se ho podařilo zachránit, pak ho ale stejně někdo otrávil. Stejně dopadl i druhý pes, kterého jsme si pořídili,“ popsala s tím, že o třetího psa, nalezence, kterého teď má, se velmi bojí. „Každé ráno kontrolujeme, jestli nemáme něco za dveřmi nebo na okně. Tady je už jen strach a pláč,“ řekla.

O psa, kterého mají teď, se paní Jitka velmi bojí | Jana Ulrichová

Rozčtvrcené kočky

Ještě otřesnější zkušenosti s neznámým sadistou má její sousedka Marie Klímová. Té někdo zabil a na kusy rozčtvrtil tři kočky. „Nejdříve jsem našla hlavu kočky, ležela těsně u plotu. Bylo to asi před třemi lety,“ popsala. „Druhá kočka už byla rozčtvrcená, na kusy, hlava, ocásek i nožičky od těla. A před čtrnácti dny jsem našla další mrtvou kočičku, opět rozčtvrcenou,“ dodala s tím, že části těl byly rozházené kolem jejich domu. Kdo s jejími zvířaty tak bestiálně naložil, netuší. „Nevím, snažím se s každým vycházet,“ posteskla si.

Strachy nespí

Obě ženy se pokoušely řešit problém s vedením obce. „Mluvila jsem i s majitelem ubytovny, ale nebylo to k ničemu. Nevím, kdo to dělá, ale zřejmě to nemá v hlavě v pořádku. Nespíme kvůli tomu, máme strach, bojíme se, co bude dál,“ řekla Jitka Porošoková.

Marie Klímová ukázala, kde části těl svých koček našla | Jana Ulrichová

Případ pro policii

Po nálezu poslední rozčtvrcené kočky už ale ženy na nic nečekaly, paní Klímová se vypravila rovnou na policii. „Exhumovali ji a vzali ji na pitvu,“ řekla s tím, že případ teď policisté vyšetřují. Zda se ale viníka podaří odhalit, není jasné. Ženy sice tuší, kde ho hledat, při činu ale zatím nikdy nepřistihly.