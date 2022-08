Záchranná mise Blesk tlapek: Paní Oušková trpěla s obřím nádorem na ulici. Teď už je v bezpečí

Vyhublá, s obrovským krvavým nádorem na uchu živořila na ulici v Ústí nad Orlicí bíločerná kočička. Místní se jí snažili pomoci, nebylo ale možné ji odchytit. Podařilo se to až poté, co se do případu vložily Blesk tlapky. Teď už je kočka v bezpečí, zotavuje se a nabírá síly na operaci.

Kočička, kterou reportérky pojmenovaly Paní Oušková, žila na ulici léta. Místní jí občas krmili a rozebírali si koťata, která pravidelně rodila. Když se jí na uchu udělal nádor, chtěli jí někteří pomoci. Město se ji několikrát pokoušelo odchytit, provozovatel útulku na ni nalíčil sklopec, chytali ji i strážníci, všechno ale bylo marné. Paní Oušková byla plachá, ostražitá a i přes svůj handicap velmi mrštná.

Kočka byla velmi ostražitá, nedůvěřivá a rychlá | Jana Ulrichová

Odolala i makrele

Některým místním ale nebyl osud zubožené kočičky lhostejný. Nechtěli se dívat, jak pomalu umírá na ulici. Požádali proto o pomoc Blesk tlapky, které se spojily se zkušenou chovatelkou koček a dočaskářkou spolku Dočasky De De Alžbětou Polákovou Šmídovou. Společně se na místo vypravily, aby se pokusily kočku nalákat do přepravky. Ani tato mise ale nebyla úspěšná. Paní Oušková odolala i vůni čerstvé makrely.

Vladimíra Přívratská a Jaroslava Kantorová se nevzdaly, kočku zkoušely nalákat na maso | Jana Ulrichová

Uspěly s podběrákem

Dvě místní ženy, Vladimíra Přívratská a Jaroslava Kantorová, se ale nevzdaly. Kočku navštěvovaly každý den, až se jim ji nakonec po týdnu podařilo chytit do podběráku a přemístit do přepravky. „Navštěvovaly jsme jí každý den ráno i večer, krmily jsme jí a noci jsme hlídkovaly, jestli nezaleze někam, kde bychom ji mohly odchytit,“ popsala s tím, že to se konečně toto pondělí ráno podařilo.

Nakonec se to podařilo. Zleva zachránkyně Jaroslava Kantorová Vladimíra Přívratská | Jana Ulrichová

Rovnou na veterinu

Paní Ouškovou si pak převzaly reportérky Blesk tlapek. Ještě předtím obě zachránkyně získaly písemné svolení městského úřadu, že se kočky, která nemá majitele, mohou ujmout. Pak už s ní reportérky uháněly na pražskou Veterinární kliniku IVET, kde si ji převzala Alžběta Poláková Šmídová. S bránící se, syčící a prskající Paní Ouškovou si zkušeně poradila. Díky tomu jí mohla být odebrána krev na rozbor.

Vyhublá, ale zdravá

Čekání na výsledky bylo plné nervozity. Kdyby se ukázalo, že má kočička špatné ledviny nebo je pozitivní na kočičí virus FELV a FIV, bylo by zřejmě nutné ji utratit. Nic takového se ale nestalo. Veterinář Michal Čech přišel s dobrou zprávou. Paní Oušková je v podstatě zdravá kočka. „Je hodně vyhublá, má velký nádor na uchu, ale krevní testy nevyšly vůbec špatně. Takže až se teď dá do kupy a trochu potlačíme zánět, neměl by pak být zákrok problém,“ řekl reportérkám.

Na klinice Paní Ouškové odebrali krev na rozbory | Jana Ulrichová

Užívá si hlazení

Z kliniky, kde dostala antibiotika, putovala Paní Oušková do dočasné péče k Alžbětě Polákové Šmídové. „Bude v přísné karanténě. Potřebuje trochu vykrmit a stabilizovat, aby mohla podstoupit zákrok, odstranění ouška,“ řekla dočaskářka. „Musí být v klidu. Budu na ni vlídně mluvit, budu jí dávat dobroty a jídlo, o které do teď musela bojovat. Doufám, že najdeme společnou řeč,“ dodala.

Na pohodlí a péči, které se jí u Alžběty dostalo, si Paní Oušková rychle zvykla | Alžběta Poláková Šmídová

Šťastný konec

To, že už bude jen dobře, Paní Oušková rychle pochopila. Hned během prvního večera si začala pohodlí a kvalitního krmení užívat natolik, že se zřejmě poprvé v životě nechala i hladit. I když má před sebou ještě dlouhou cestu k uzdravení, její zachránkyně i reportérky Blesk tlapek už teď věří ve šťastný konec.

Jak pomoci?

Paní Ouškové se na základě prosby Blesk tlapek ujal spolek Dočasky De De, a to přesto, že péče o ni, léčba a následné operace a kastrace nebudou levné. Zájemci, kteří by na její záchranu chtěli spolku přispět, mohou poslat libovolnou částku na transparentní účet číslo 2500978266/2010, s tím, že do poznámky je třeba napsal heslo Paní Oušková.