Boj o život Barnabáše stál už statisíce. Lidé rychle pomohli, peníze ale stále chybí

Psa, který se dříve jmenoval Leopold, dočaskářka si ho ale přejmenovala na Barnabáše, se ujalo Občanské sdružení Moj život ze slovenského Sence. Zajistilo mu operace a léčbu a také skvělý dočasný domov u Martiny Papouškové v Brně. Péče o Barnabáše vyšla na 200 000 korun. Část nákladů spolek uhradil okamžitě, zůstal ale dluh ve výši 150 000 korun za neuhrazené veterinární faktury.

Barnabáš se pohybuje hlavně po zahradě, užívá se ale i kratší procházky | Jana Ulrichová

Polovina za den

Spolek proto vypsal veřejnou sbírku na portálu Donio.cz. „Po zveřejnění reportáže se díky Blesk tlapkám podařila vybrat téměř polovina cílové částky, a to za jediný den,“ řekla vedoucí občanského sdružení Rita Tornyaiová s tím, že všem za pomoc děkují. Stále ale ještě chybí zhruba 50 000 korun.

Rita Tornyaiová se s Barnabášem vítala se slzami v očích | Jana Ulrichová

Zdravý už nebude

Péče o Barnabáše bude nákladná i nadále. Boj o život sice vyhrál, zdravý už ale nikdy nebude. „Na jedné noze má ochrnuté dva prsty, proto nosí ortézu. Má bohužel i problémy s kyčlemi, obě zadní nohy má mimo klouby. Navíc tam má prasklý implantát,“ popsala jeho dočaskářka Martina s tím, že operovatelná je formou resekce stehenní kosti jen jedna noha, a to ještě s velkým otazníkem.

Dovolená a operace

I když se Barnabáš neustále potýká s různými záněty a dalšími potížemi, vyrazí si letos se svou dočasnou rodinou na dovolenou. Během té musí nabrat co nejvíce sil, čeká ho totiž další pobyt na veterině. “Stále se u něj objevuje bakterie, která způsobuje opakované záněty. Brněnský veterinář navrhl kompletní výplach, který by mu měl pomoci. Pak budeme řešit vyjmutí prasklého implantátu z nohy,„ řekla Rita Tornyaiová.

Barnabáš s dočaskářkou Martinou Papouškovou, kterou nade vše miluje | Jana Ulrichová

Virtuální adopce

Spolek zajišťuje pro Barnabáše speciální krmivo a drahé léky na bolest, které bude potřebovat už do konce života. Do adopce odejít nemůže, nedovoluje to jeho zdravotní stav. Hledá proto nového pána alespoň virtuálně. Pokud by se našel někdo, kdo by ho chtěl pravidelně finančně podporovat, může kontaktovat spolek OZ Můj život, který to uvítá.

Kvůli ochrnutým prstům na noze nosí Barnabáš ortézu | Jana Ulrichová

Poděkování dárcům

Barnabáš je ale obrovský bojovník, je na něm vidět, že ho život baví a nevzdává ho. “Chci poděkovat všem, kteří mu do sbírky poslali peníze. Rozhodně si je zaslouží,„ řekla Rita Tornyaiová. Zájemci, kteří by chtěli pomoci s úhradou zbývající dlužné částky, mohou tak učinit prostřednictvím sbírky na Donio.cz