Barnabáše majitel uvázal u silnice. Vysmekl se a vběhl pod auto, léčba stála 200 tisíc

Barnabáše, dříve Leopolda, uvázal loni v listopadu jeho původní majitel na opasek u frekventované silnice. Chtěl se ho zřejmě tímto způsobem zbavit. Pes se ale vymanil a utekl. Přitom ho srazilo a velmi vážně zranilo projíždějící auto.

Takhle Barnabáše našli, sraženého na silnici | OZ Moj život

Řada operací

Barnabáš pak kvůli řadě zranění včetně komplikovaných zlomenin putoval po různých veterinárních klinikách, kde podstoupil několik operací. Teď už se třetím měsícem zotavuje u dočaskářky občanského sdružení Moj život Martiny Papouškové v Brně.

Barnabáš s dočaskářkou Martinou Papouškovou, kterou nade vše miluje | Jana Ulrichová

Ochrnuté prsty

Barnabáš sice vyhrál boj o život, zdravotní komplikace už ale bude mít napořád. „Na jedné noze má ochrnuté dva prsty, proto nosí ortézu. Má bohužel i problémy s kyčlemi, obě zadní nohy má mimo klouby. Navíc tam má prasklý implantát,“ popsala paní Martina s tím, že operovatelná je formou resekce stehenní kosti jen jedna noha, a to ještě s velkým otazníkem.

Hnisavý píštěl

Tím ale Barnabášovy trable zdaleka nekončí. Musí brát léky proti bolesti. Během pobytu na klinikách se mu navíc dostala do těla bakterie, rezistentní stafylokok, které se jen těžko zbavuje. Hrozilo mu kvůli tomu dokonce utracení. Dodnes má proto problémy s píštělem na zadní části těla, který se občas otevře a vytéká mu z něj hnis. „Pak je třeba mu ránu proplachovat a přelepovat,“ řekla dočaskářka.

Kvůli ochrnutým prstům na noze nosí Barnabáš ortézu | Jana Ulrichová

Vděčný za vše

Barnabáš ale jako by si uvědomoval, co pro něj lidé kolem něj dělají, snáší vše s neuvěřitelnou trpělivostí a vděčností. „Je hrozně milý, je na něm vidět, jak si s námi užívá každou chvilku, jak ho to na světě baví. A to i přesto, že musí mít bolesti,“ řekla dočaskářka.

Barnabáš se pohybuje hlavně po zahradě, užívá se ale i kratší procházky | Jana Ulrichová

Sbírka na Donio

Péče o Barnabáše je velmi náročná, a to i finančně. Občanské sdružení Moj život ze slovenského Sence už stála téměř 200 000 korun, jeho vedoucí Ritě Tornyaiové leží na stole několik neproplacených faktur. „Nepočítala jsem s tím, že to bude takhle finančně náročné. Zadlužila jsem se na dva životy,“ řekla s tím, že sdružení prostřednictvím portálu Donio vypsalo veřejnou sbírku, kam může přispět každý zájemce.

Kvůli ochrnutým prstům na noze nosí Barnabáš ortézu | Jana Ulrichová

Trvalá péče

Péče o Barnabáše bude finančně náročná neustále. Musí dostávat speciální krmivo a doživotně i drahé léky na bolest. Zda si ho za těchto okolností někdo adoptuje, není jasné. Ve hře je proto i možnost, že zůstane v dočasné péči spolku napořád.