Dastík žil rodině, která se dlouhodobě potýkala s vážnými problémy. Vše vyvrcholilo konfliktem, při kterém zasahovala i policie. „Kvůli složité, smutné situaci v rodině byl jedním jejím členem vyhozen ze třetího patra,“ uvedla zakladatelka spolku Dočasky De De Dita Pullmannová.

Přišel o slezinu

Dastík přežil jen zázrakem. „Měl prasklou slezinu, takže musel hned na sál, kde mu byla odstraněna. Po té byl ještě nějakou chvíli hospitalizovaný,“ popsala Dita Pullmannová. Dodala, že když se majitelka, která nakonec skončila v léčebně, Dastíka vzdala, převzal ho spolek do své péče.

Utržené vazy

Dasty ještě zdaleka není v pořádku. Odstranění sleziny sice zvládl, má ale problémy s přední nohou, hrozí, že bude už napořád kulhat. „Kromě zhmožděnin a různých oděrek má i utržené vazy v zápěstí, proto dostal na několik týdnů dlahu,“ vysvětlila Dita s tím, že pokud by došlo k operaci, bylo by Dastíkovo zápěstí zpevněno jen do jedné stabilní polohy, takže by ho nemohl ohýbat. Mohl by tedy na nohu šlapat, ale kulhal by. Záchranáři se ale nevzdávají. „Ještě je padesáti procentní šance, že vazy srostou a noha se zhojí tak, že bude fungovat zcela normálně,“ dodala.

První procházka

Dasty se teď pomalu zotavuje v Praze u své dočaskářky Jany Knappové. Když ho Blesk tlapky navštívily, zvládl s nimi svou první delší vycházku venku. „Konečně ho přestalo všechno bolet, takže se začal trošku hýbat. Jeho povaha se začíná teprve ukazovat, protože když byl bolavý, většinu času prospal,“ řekla. „Doma je mazlivý, strašně rád se přijde podrbat. Vůči jiným lidem je ale zatím opatrný,“ dodala.

Drahá léčba

Dastyho čeká ještě dlouhá léčba. Veškeré náklady na ni financuje spolek ze svého transparentního účtu. „Když jsme Dastíka převzali, uhradili jsme náklady za péči o něj, operaci a hospitalizaci na veterině ve Dvoře Králové. Výdaje ale pokračují i u nás a pokračovat ještě budou, už teď jsou v desetitisích. Chodí pravidelně na kontroly, na převazy, je možné, že bude následovat operace nohy a rehabilitace,“ popsala Dita Pullmanová s tím, že do úplného uzdravení zůstane Dasty v jejich péči. Teprve pak bude hledat nový domov.

Jak pomoci?

Zájemci, kteří by mu chtěli Dastyho podpořit a přispět na léčbu, mohou poslat libovolnou částku na transparentní účet spolku 2500978266/2010.

Dočasky na festivalu

Spolek Dočasky De De se zúčastní našeho festivalu, který se uskuteční 4. června v Praze na louce na Vypichu. Prezentovat se budou i další útulky a záchranné spolky, jejichž zástupci přivedou i pejsky k adopci, na místě bude probíhat podpisová akce proti množírnám, a chybět nebude ani tombola, jejíž výtěžek bude věnován tachovskému útulku U Šmudliny na stavbu budovy s novým zázemím pro psy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Blackie bude na festivalu Blesk tlapek předvádět bull sporty | archiv Daniela Žďárského

Na co se můžete těšit?

Pod dohledem odborníků si bude možné vyzkoušet řadu psích sportů a aktivit, např. puller sport, dog frisbee, skoky do dálky a tahání břemen, wall climbing, čili šplhání po stěně, dog dancing a k vidění budou i ukázky sportovní nebo moderní lovecké kynologie.

Na podium jsou připraveny přednášky a komentované ukázky – jak psa správně zabavit, jak mu poskytnout první pomoc ● psí psycholog Pavel Bradáč poradí, jak psu správně porozumět a předejít problémovému chování, zájemcům navíc zdarma poskytne konzultace ● hlavní hrdina filmu Gump, pes, který naučil lidi žít ● speciální hosté - Marta Kubišová, Monika Absolonová, Dana Morávková a Martin Zounar se svými čtyřnohými parťáky.