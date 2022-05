O Borka se zjevně dlouho nikdo nestaral, měl velmi zacuchanou, dredovatou srst po celém těle, která mu znemožňovala pohyb. „Nebylo ani poznat, kde má hlavičku a kde zadek. Byl určitě někde uvázaný, protože byl celkově zanedbaný, zablešený, začervený a měl přerostlé drápky,“ popsala provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová. Boreček měl i velmi špatné zuby, čtyři mu musela veterinářka vytrhnout.

V takto zanedbaném stavu se Borek dostal do útulku | Psí domov Řepnice

Na gauč k televizi

Po dvou měsících v útulku je ale z Borka úplně jiný pes. Stačilo ho vykoupat, ostříhat a rázem je z něj fešák, který ještě může někomu dělat příjemného společníka. Je velmi milý, hodný a přátelský. „Hodil by se ke starším lidem, nepotřebuje běhat vedle kola, nepotřebuje někde celý den lítat. Určitě by byl spokojený na gauči u televize, stačí ho ráno, v poledne a večer vyvenčit,“ řekla Maskulanisová.

Teď už je z Borečka velký fešák | Jana Ulrichová

Trochu nahluchlý

Veterinární prohlídka ukázala, že na svůj věk je Borek velice vitální. Trápí ho jen běžné stařecké neduhy. „Je malinko přihluchlý, zřejmě slyší jen na jedno ucho, takže ho ovládáme spíše posunky. Mávám, mávám, on mě zbystří a přijde,“ řekla majitelka útulku s úsměvem.

Jen na vodítku

Borek je nenáročný pes, který uvítá i další domácí zvířata. Má rád fenky, snese ale i jiné psy. Jediné, co musí případný zájemce o něj respektovat, je povinnost venčit jej na vodítku. Je to dáno tím, že Borek špatně slyší. Kdyby byl na volno, mohl by se snadno zatoulat.

V útulku Borek vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Chybí jen domov

Teprve v útulku poznal Borek lásku a pohlazení. „Už se umí radovat, už se projevuje jako šťastný pes. Zřejmě už na všechny trable zapomněl,“ řekla majitelka útulku s tím, že k dokonalému štěstí chybí Borkovi už jen trvalý domov na dožití. Zájemci, kteří by mu ho chtěli poskytnout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.

Díky péči pracovníků útulku je z Borka úplně jiný pes | Jana Ulrichová

