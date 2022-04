Kříženec německého ovčáka Denis (12) prožil většinu života v kleci, do kterého ho zavírali jeho bývalí majitelé. Podepsalo se to na jeho zdraví, ztěžka se pohybuje, má problémy s vazy na zadních nohách. Přesto je to milý, přátelský pes, který by si zasloužil dožít v novém láskyplném domově.

Denis to neměl v životě jednoduché. Hračky, pohodlný gauč a hlavně pořádné pomazlení poznal až poté, co se ho ujal spolek Psí senioři v nouzi. Dočaskářka Lída Dědečková, která jej má u sebe v Liberci, se mu snaží vše vynahradit.

Denis si u dočaskářky Lídy Dědečkové užívá dosud nepoznané lásky

Problémy s nohama

Na Denisovi je bohužel znát, že mu chyběl pohyb. „Původní majitel ho hodně zavíral, byl prakticky pořád v kleci,“ řekl bývalý český fotbalový útočník Luděk Zelenka, který je patronem spolku. Dodal, že kvůli tomu bude bohužel už napořád omezen v pohybu, protože poškození jeho nohou už nelze řešit operací.

Denis je hezký kříženec německého ovčáka

Ke starším lidem

Denis proto hledá domov, kde bude mít k dispozici zahradu a bezbariérový přístup do domu. „Nehodí se k někomu, kdo bydlí v poschoďovém domě, nezvládl by chůzi do schodů. Není to ani pes na dlouhé procházky,“ popsal pro Blesk tlapky Luděk Zelenka s tím, že ideální by byl ke starším lidem, kterým by dělal společnost.

Mazel a gaučák

Denis je zpočátku trochu nedůvěřivý, rychle se ale spřátelí. Hlazení a mazlení si už umí užívat. „Potřebuje zažít lásku, kterou zřejmě v životě neměl. Když si k němu najdete cestu, je z něj velký mazel a gaučák,“ řekl Luděk Zelenka.



Nikdo ho nechce?

V bytě je Denis bezproblémový, nic neničí a má stoprocentní hygienické návyky. Přesto se mu novou rodinu nedaří najít. „V péči našeho spolku je už sedm měsíců, za tu dobu o něj nikdo neprojevil zájem. Je to asi tím, že je velký, černý, a relativně už starý,“ posteskla si dočaskářka Lída Dědečková.

Denisovi stačí proběhnout se po zahradě nebo dvorku, delší vycházky nezvládá

Domov na dožití

I když Denis snese kolem sebe fenky, je žárlivý, a proto by se hodil do rodiny spíše jako zvířecí jedináček. Ke kočkám ho spolek nedoporučuje. Až na problémy s nohami je Denis zdravý, krevní testy má v pořádku. Do nové rodiny odejde očkovaný a kastrovaný. Zájemci, kteří by mu chtěli poskytnout nový domov na dožití, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258.