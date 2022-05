Bublina je milá, na svůj věk stále dost temperamentní a hravá fenka, která může být ještě někomu skvělým parťákem. „Je aktivní, plná energie. Je navíc i velmi učenlivá, je to velmi chytrý pes,“ popsal bývalý český fotbalový útočník Luděk Zelenka, který je patronem spolku.

Bublinu má teď péči dočaskářka Lída Dědečková | Jana Ulrichová

Aktivní seniorka

I když fenka zažila zradu člověka, na lidi nezanevřela. „Je milá a laskavá. Miluje život, miluje mazlení a jídlo,“ dodal Zelenka. Dodal, že i když je to už psí seniorka, hodila by se spíše k mladším, aktivnějším lidem, protože vyžaduje delší procházky a hry, při nichž by vybila svou nekonečnou energii.

Na svůj věk je Bublina velmi aktivní, miluje procházky a hry | Jana Ulrichová

Kožní problémy

Ta jí zřejmě ještě nějaký rok vydrží, protože podle veterináře je naprosto zdravá. „Srdce má v pořádku, má pouze kožní problémy na zadní části těla, které ale už léčíme,“ dodala Lída Dědečková, která má Bublinu u sebe v Liberci v dočasné péči.

Kočky prohání

Bublina má hygienické návyky. Vydrží sama, i když v takovém případě trochu poštěkává, po čase si ale zvykne a je v klidu. Má ráda děti, snese psy i feny, nehodí se ale do domácnosti s kočkami. „Ty prohání, a jak,“ řekla dočaskářka s úsměvem.

Bublina je zhruba 30kilogramová kříženka labradora | Jana Ulrichová

Volejte spolku

Bublinu čeká ještě kastrace, poté bude moci odejít do nového domova. Zájemci, kteří by jí ho chtěli poskytnout, se mohou hlásit spolku Psí senioři v nouzi telefonicky na čísle 776 666 258.