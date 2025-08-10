Sourozenci šťastní, že se daří, letos na jaře výročí oslavili. „Ale bráchovi bylo další den divně. Říkali jsme si, že má holt kocovinu. Jenže bolesti, točení hlavy a zvracení nepřestávaly a vyhledali jsme pomoc,“ popsala Barbora Schweigerová.
Diagnóza? Krutá. Nádor na mozku velikosti mužské pěsti. „Ondra byl vždycky chlap plný života, elánu, sportovec, nekuřák. Když nepočítám tu oslavu, téměř nepil. A teď ležel bezmocný v nemocnici,“ hlesla sestra.
Ondřej se ani nedočkal plánovaného termínu operace, jeho stav se prudce zhoršil a šel pod nůž takřka hned. Probudil se do úplné tmy...
Oslepl a ochrnul
Život lékaři mladíkovi zachránili, zůstal však slepý a ochrnutý na levou stranu těla! „Neseme to těžce. Ondra už je doma, má za sebou ozařování, střídáme se u něj já rodiče i Ondrova přítelkyně. Pomáhají mi i s barem,“ řekla Ondřejova sestra. Odstěhovala se také od rodičů, aby k nim mohl brácha.
Bratr si pamatuje dlouhodobé věci, třeba počítání. Krátkodobá paměť mu sem tam vypadává, ptá se, kde je, co se stalo. „Ale je to stále on, poznává nás. Potřebuje rehabilitace, ale kvůli trombóze v noze se odložily. Nevzdáváme se. Ondra i my věříme, že se jeho stav zlepší,“ uzavřela Barbora Schweigerová.
Chemoterapie zatím nezvládne
Ondřej Schweiger měl po operaci podstoupit mimo jiné chemoterapie, ale v nyní by je organismus zřejmě nezvládl, a tak se odkládají. Má za sebou zatím ozařování. Jeho stav není zcela stabilní, může se zlepšit i výrazně zhoršit. Lékaři se v jeho případě neodvážili vyřknout jakoukoli prognózu.
Mezi sourozenci Ondřejem a Barborou panuje od dětství silná vazba. Žena bratrův osud silně prožívá. „Vše jsme dělali spolu. Výlety, aktivity, společné dovolené. Nakonec jsme spolu začali i podnikat. Je to milovaný parťák, skvělý člověk. Tohle si nikdy nezasloužil,“ klopí zrak sestra.
Podpoříte Ondřeje?
Až se stav muže více stabilizuje, po chemoterapiích by měl intenzivně rehabilitovat. Rodina se nebrání ani experimentální léčbě elektrodovým přístrojem Optune. To vše stojí velké peníze, vypsala proto sbírku na platformě Donio. Náklady na léčbu zdaleka nepokryjí ani příjmy z baru. Pojišťovny také většinu z toho nehradí.
