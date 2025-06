„Při přechodu sedla v Malé Fatře dostal závrať a nebyl se schopen orientovat v prostoru. Nemohl dál. Ironií tak bylo, že zkušenému průvodci šla do terénu pomoci horská služba,“ usmála se hořce Václavova dcera Sylvie (31). Přišla série vyšetření a hrozivá diagnóza – glioblastom 4. stupně.

„Je to agresivní, rychle rostoucí nádor na mozku. Táta šel skoro hned na operaci. Pak zase. Opakovala se pětkrát! Nádor se vracel. Lékaři řekli, že bez účinné léčby je dožití 12 až 14 mesíců,“ hlesla. Její táta docházel i na radioterapie a chemoterapie.

Zlaté srdce

Rodina to nesla těžce. Do té doby vitální muž se zdravým životním stylem pohybující se v čisté přírodě zničehonic po nemocnicích. Psychicky ji drželi známí, ale i jedinečný přístup samotného težce nemocného pacienta.

„Vůbec to na něm není znát. Pár hodin po operacích už chtěl sám chodit a vtipkoval s personálem. Mezi operacemi několikrát zase vyrazil do hor. Vnitřně to sice nejspíš nese těžce, ale navenek nás naplňuje optimismem. Je to prostě zlatíčko,“ řekla manželka Kamila.

Vyhlížejí naději

Neustále opakující se operace sice nádor odstranily, ale jen dočasně. Rodina se upnula na hledání dalších možností léčby. „Účinná, ale extrémně drahá je léčba elektrickým polem TTF Optune, úspěšně vyzkoušená nemocnicí Na Homolce. Čekáme na pokyn nemocnice a první konzultaci k léčbě. Po páté operaci má taťka mozek od nádoru čistý, což byla základní podmínka,“ vysvětlila dcera Sylvie.

Jak říká nejdůležitější u vážně nemocných pacientů je pátrat, zjišťovat, hledat. „Dnes jde medicína dopředu a k dispozici jsou různé možnosti. Jsem ráda, že brácha Tomáš se do toho úplně ponořil a o naději pro taťku se dočetl. Jen ta cena je astronomická. Už jsem se setkala s názory, že tyto sbírky jsou podvod a podobně. Pro nás je to ale realita a jediná naděje,“ podotkla.

Léčba za miliony. Pomůžete?

Unikátní léčbu zachraňující životy, ve kterou rodina Václava P. doufá, žádná pojišťovna v Česku neproplácí. Pacienti tak musí sehnat k úhradě tři až osm milionů! Částka závisí od délky léčení. Sylvie proto zřídila sbírku na platformě Donio. Pomoci jejímu tatínkovi Václavovi lze ZDE

Léčba TTF Optune využívá elektrická pole k zastavení růstu rakovinných buněk a pacientům může významně prodloužit život.

VIDEO: Když jsem začínal, na leukémii skoro všechny děti zemřely. Dnes skoro všechny přežijí, říká dětský onkolog.

Video Video se připravuje ... FLOW: Když jsem začínal, na leukémii skoro všechny děti zemřely. Dnes skoro všechny přežijí, říká dětský onkolog e15