Původně žil Baron nedaleko Litoměřic ve smečce 32 psů. „Řešila to tam Krajská veterinární správa, pár jich přišlo k nám, Baron byl mezi nimi,“ řekla provozovatelka útulku Miluše Maskulanisová. Dodala, že Barona se pak podařilo umístit do nové rodiny, kde žil dva roky. „Byli s ním spokojeni, pak tam ale došlo k úmrtí, a tak se k nám před třemi měsíci zase vrátil,“ řekla.

Baron měl zatím v životě většinou jen smůlu | Jana Ulrichová

Pevná ruka

Baron je silný a velmi temperamentní pes. Rád aportuje, miluje pohyb. Potřebuje proto k sobě člověka, který ho zvládne. „Potřebuje pevnou, ale spravedlivou ruku,“ řekla Maskulanisová s tím, že člověk, který se ho ujme, by měl mít zkušenosti s velkými plemeny.

Baron je kříženec německého ovčáka a pasteveckého plemene | Jana Ulrichová

Potřebuje pohyb

Nejvíce by se Baron hodil ke sportovním lidem. „Pokud ho naučí běhat vedle kola, bude šťastný. Pokud s ním budou chodit na dlouhé procházky, bude šťastný,“ popsala. Dodala, že Baron se nehodí do bytu. Nejlepší by pro něj byl domek se zahradou a dobrým, nejméně 2,5 metru vysokým plotem, nebo kotcem.

Se psy se rve

Baron je naprosto zdravý, netrápí ho žádné neduhy. K lidem je velmi přátelský, s ostatními psy má ale velký problém. Na to musí být noví majitelé připraveni. „Feny snáší, se psy by šel ale okamžitě do rvačky. Nedoporučujeme ho proto k jinému psovi, protože tam by mohlo dojít ke rvačce už jenom kvůli žrádlu,“ řekla.

BUsměje se konečně na Barona štěstí? | Jana Ulrichová

Najde domov natrvalo?

Zájemci, kteří by se chtěli Barona ujmout a dát mu už konečně trvalý domov, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.