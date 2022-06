Zavřený v chatě v kempu v Nadrybech na Plzeňsku, bez vody, ve vlastních výkalech žil s dalšími čtyřmi psy Donatello (3). Poté, co se jich majitelé vzdali, našli dočasný domov v tachovském útulku U Šmudliny. Teď už mají všichni nové domovy, jen Donatello na svou rodinu ještě čeká.

Psy z chaty, v níž živořili, vysvobodily loni v prosinci společně se zvířecími záchranáři Blesk tlapky. V útulku s nimi měli spoustu práce, nic neuměli, nic neznali. „Byl to běh na dlouho trať. Neuměli vůbec nic, nebyli socializovaní. Doník neznal vodítko, na všechno neznámé, na muže, na větší zvířata reagoval hystericky,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Donatello s provozovatelkou útulku Gabrielou Jägerovou | Jana Ulrichová

Psychicky zlomený

Donatello na tom nebyl dobře ani zdravotně. Stejně jako ostatní psi z chaty v Nadrybecuh byl vyhublý, zadredovaný, zablešený a plný šrkavek. Všichni byli navíc nemocní, byli nachlazení a měli psincový kašel, kterým nakazili všechny ostatní psy v útulku, a byli psychicky zlomení. Donatello byl na tom nejhůře. Proto také čeká na nový domov nejdéle.

Záchranáři ze spolku Nalezenci Šumaváci pejsky spolu reportérkami Blesk tlapek z chaty vysvobodili | Jana Ulrichová

Potřebuje zabavit

Teď už je ale i Donatello připraven odejít do nové rodiny. „Práce s ním se vyplatila, je z něj skvělý pes. Jen se na něj musí jít trochu pomaleji,“ řekla s tím, že Donatello potřebuje mladou aktivní rodinu, která ho zabaví a zaměstná i jeho chytrou hlavu. „Je to aktivní pes, který se, když ho nezabavíte, nudí. Pak teskní a pláče,“ řekla Gabriela s tím, že Donatello bude spokojený, když ho nová rodina zapojí do veškerého dění, volnočasových aktivit, bude s ní rád i cestovat.

Blesk tlapky zachránily další psy z domu hrůzy. Pomohl starosta, našel je zavřené v chatě v kempu

Festivalová hvězda

Donatello byl s Gabrielou i v Praze na festivalu Blesk tlapek, kde dokonce společně vystoupili na podiu. Tisíce lidí, které na festival zavítaly, ho ale nevylekaly. „Byla to taková zkouška, chtěli jsme zjistit, jestli zvládne i ruch města, a musím říct, že to dal na jedničku s hvězdičkou. Očichával psy, mazlil se s dětmi, vyloženě si to užíval,“ řekla.

Donatello (vlevo) se zúčastnil i Festivalu Blesk tlapek | Martin Přibyl

Zájemci, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Donatella ujmout a dát mu nový milující domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.