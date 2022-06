Bohoušek se dostal do útulku ve špatném stavu. Měl po celém těle demodex, což je parazitární onemocnění kůže, kvůli kterému silně zapáchal, a oboustranný zánět zvukovodu. „Měl navíc i zarostlé drápy do bříšek. Je to jako kdyby měl člověk špendlíky v botě. Musel si hrozně vytrpět,“ řekla majitelka útulku Miluše Maskulanisová s tím, že Bohouškova léčba je a ještě několik týdnů bude náročná, a to i finančně.

Po vyléčení bude Bohoušek někomu ještě skvělým parťákem | Jana Ulrichová

Jedl zbytky

Díky tomu se už ale teď Bohouškovi viditelně ulevilo, postupně se ho daří vracet i do kondice. „Byl velice vyhublý, až mu koukala páteř. Měl hmatatelná žebra, kyčle vystouplé. Bylo vidět, že byl zřejmě krmený zbytky, protože trvalo dlouho, než si zvykl na suchou stravu s masem nebo s konzervami,“ popsala Maskulanisová. Dodala, že zřejmě i proto je Bohoušek menšího vzrůstu, než je u tohoto plemene obvyklé.

Bohoušek velmi přilnul k provozovatelkám útulku | Jana Ulrichová

Milý, přátelský

Až se dá dohromady natolik, že bude moci odejít do nového domova, bude z něj skvělý parťák. I přesto, čím si prošel, na lidi nezanevřel. Je velmi přátelský, společnosti lidí miluje, vyhledává ji. Pokud mu někdo projeví přízeň, nechce se od něj hnout. Vychází dobře s fenkami, a reportérky Blesk tlapek byly svědky toho, že se přátelsky choval i ke kočce.

Milovnice pejsků Marta Kubišová zve na psí festival a říká: Blesk tlapky jsou potřeba!

Ke starším lidem

Lásku dává Bohoušek najevo i svým zachráncům v útulku, kteří mu nový domov budou vybírat velmi pečlivě. „Je to pes k rodinnému domu. I když je velmi kamarádský, umí i hlídat. Nepotřebuje žádné dlouhé procházky, je už pomalejší, hodil by se proto ke starším lidem,“ řekla majitelka útulku.

Bohoušek je přátelský k fenkám, v útulku má kamarádky | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by chtěli Bohouškovi po jeho vyléčení poskytnout nový domov, mohou předběžně kontaktovat Psí domov v Řepnici buď telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz. Mohou také přispět na jeho léčbu, a to na transparetní účet číslo 288831662/0300 s heslem Bohoušek.

Takto vypadá Bohouškova nemocná kůže, už se ale hojí | Jana Ulrichová

Adopce na festivalu

Psi k adopci budou i na festivalu Blesk tlapek, který se uskuteční 4. června v Praze na louce na Vypichu. Přivezou je útulky a záchranné spolky, které se tam budou prezentovat. Na místě bude probíhat také podpisová akce proti množírnám, a chybět nebude ani tombola, jejíž výtěžek bude věnován tachovskému útulku U Šmudliny na stavbu budovy s novým zázemím pro psy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský. Vstupné je zdarma.

Daniel Žďárský předvede na festivalu ukázky bull sportů | archiv Daniela Žďárského

Na co se těšit?

Pod dohledem odborníků si bude možné vyzkoušet řadu psích sportů a aktivit, např. puller sport, dog frisbee, skoky do dálky a tahání břemen, wall climbing, čili šplhání po stěně, dog dansing a k vidění budou i ukázky sportovní nebo moderní lovecké kynologie.

Na podium jsou připraveny

● přednášky a komentované ukázky – jak psa správně zabavit, jak mu poskytnout první pomoc ● psí psycholog Pavel Bradáč poradí, jak psu správně porozumět a předejít problémovému chování, zájemcům navíc zdarma poskytne konzultace

● hlavní hrdina filmu Gump, pes, který naučil lidi žít

● speciální hosté - Marta Kubišová, Monika Absolonová, Dana Morávková a Jaroslava Obermaierová se svými čtyřnohými parťáky.