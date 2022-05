Lenka Kolaříková žije se svými psy v Houšteckém lesíku na okraji Staré Boleslavi. Zvířata tam drží v otřesných podmínkách, v klecích a polorozpadlých kotcích, mezi výkaly a harampádím. Když je deštivo, topí se v blátě. Psi, kteří jsou na volno, jí utíkají.

Část psů pobíhá volně po pozemku plném harampádí, zbytek je pozavíraný v klecích a různých polorozpadlých přístřešcích | Jana Ulrichová

Bez čipu, špinavá

Při poslední kontrole veterinární inspektoři zjistili, že chovatelka nemá v pořádku čipy. „Pět štěňat starších tří měsíců nebylo v době kontroly označeno čipem. Srst pěti psů byla znečištěná a zledovatělá a jeden pes byl ve špatné kondici,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že chovatelka nezajistila psům adekvátní veterinární péči, čímž porušila veterinární zákon. Dostala za to pokutu, tentokrát 15 000 korun.

Neměli úkryt

Kolaříková ale porušila i zákon na ochranu zvířat proti týrání. „Psi v pěti kotcích neměli volný přístup k ležení ve vnitřních prostorech ani v boudě,“ uvedl mluvčí. Dodal, že podnět postoupili odboru životního prostředí, který ženě vyměřil třítisícovou pokutu. Postih ji zřejmě čeká i za opakované útěky jejích psů, na které si Blesk tlapkám stěžovali místní. Krajská veterinární správa, které tyto úniky potvrdila i policie, připravuje v této souvislosti další podnět odboru životního prostředí.

Takhle to na místě vypadá, všude nepořádek a harampádí, o které se psi mohou poranit | Jana Ulrichová

Pokutám se směje

Pokuty však zřejmě nestačí, Kolaříková si z nich nic nedělá a nepřipouští si ani, že by zvířata týrala. „Tak ať mě řeší, já to s nimi budu řešit taky,“ odsekla reportérkám Blesk tlapek. Na tahu jsou teď úředníci, kteří by měli zasáhnout a potrestat chovatelku přísněji, zvířata jí například odebrat nebo jí alespoň nařídit snížit jejich počet.