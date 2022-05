Kříženka Tami (3) pochází z Rumunska, žila v Německu, odkud majiteli utekla a zatoulala se až do Česka. Dobrovolníkům z tachovského útulku se jí podařilo odchytit až po několika měsících. Majitel se jí vzdal, hledá teď proto nový domov.

Tami je svérázná fenka, zvyklá žít na ulici, kde se o sebe musela umět postarat. Pracovníkům tachovského útulku se podařilo zjistit, odkud pochází. „Z rumunského útulku si ji přes německou organizaci adoptoval jeden pán v Německu. Po týdnu v adopci mu ale bohužel utekla a objevila se tady na Tachovsku,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Tři měsíce na ulici

Přežít na ulici pro ni díky jejím divokým kořenům nebyl problém. „Běhala v Tachově a přilehlých obcích. Skoro tři měsíce jsme ji stopovali, snažili jsme se vytipovat její tradiční trasy, zakrmovali jsme ji a dávali jsme jí vodu, protože běhala venku v těch největších mrazech. Snažili jsme se o ni postarat alespoň takto,“ dodala s tím, že nakonec se ji podařilo odchytit.

Nesmí z vodítka

Teď čeká Tami v útulku na nový domov. Najít jí ho ale nebude snadné. „Není to gaučový pes. Byla zvyklá žít na ulici, a to se s ní trochu nese. Nový páníček musí dát pozor na to, aby mu neutekla, bude ji muset mít neustále na očích. Nesmí ji pouštět z dozoru, nesmí ji pouštět z vodítka,“ zdůraznila Gabriela s tím, že Tami může žít v bytě i v domě se zahradou, která ale bude muset být dobře zabezpečená.

Klidný život

Tami má také problém s muži, bojí se jich. V útulku s ní už ale pracují tak, aby tyto obavy u ní odbourali. Až si Tami zvykne a s novým majitelem se sžije, bude z ní skvělý parťák. „Je úžasná, vlídná a milá. Je vnímavá, ráda se učí nové věci,“ řekla Gabriela s tím, že přesto není Tami pes pro každého. „Budeme rádi, když se jí ujme rodina bez dětí. Je to pes pro někoho, kdo vede spíše klidnější život a bude mít čas věnovat se jí od rána do večera,“ vysvětlila.

Zájemci, pište

Zájemci, kteří by se chtěli Tami ujmout a dát jí domov, mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.

Útulek na festivalu

Tachovský útulek se zúčastní našeho festivalu, který se uskuteční 4. června v Praze na louce na Vypichu. Prezentovat se budou i další útulky a záchranné spolky, jejichž zástupci přivedou i pejsky k adopci, na místě bude probíhat podpisová akce proti množírnám, a chybět nebude ani tombola, jejíž výtěžek bude věnován právě tachovskému útulku U Šmudliny na stavbu budovy s novým zázemím pro psy. Celým dnem provedou Bořek Slezáček a odborník na bull sporty Daniel Žďárský.

Na co se můžete těšit?

Pod dohledem odborníků si bude možné vyzkoušet řadu psích sportů a aktivit, např. puller sport, dog frisbee, skoky do dálky a tahání břemen, wall climbing, čili šplhání po stěně, dog dancing a k vidění budou i ukázky sportovní nebo moderní lovecké kynologie.

Na podium jsou připraveny přednášky a komentované ukázky:

● jak psa správně zabavit, jak mu poskytnout první pomoc

● psí psycholog Pavel Bradáč poradí, jak psu správně porozumět a předejít problémovému chování, zájemcům navíc zdarma poskytne konzultace

● hlavní hrdina filmu Gump, pes, který naučil lidi žít

● speciální hosté - Marta Kubišová, Monika Absolonová, Dana Morávková a Martin Zounar se svými čtyřnohými parťáky.