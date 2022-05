Klíšťata jsou přenašeči nebezpečné klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy, které mohou zvířatům stejně jako lidem způsobit vážné zdravotní potíže včetně trvalých následků. Probouzí se po zimě při teplotách nad 5 stupňů Celsia a nejaktivnější jsou v období od dubna až do listopadu. Jsou všude ve volné přírodě, číhají v trávě i na keřích do výšky zhruba do 1,5 metru.

Nebezpečná encefalitida

Klíšťová encefalitida je u zvířat o to zákeřnější, že se její klinické příznaky projevují jen zřídla. Jsou podobné jako u lidí, zvýšená teplota, změny chování, pes může například odmítat potravu, být agresivnější nebo naopak skleslejší. Později se hůře hýbá, ztrácí citlivost v oblasti hlavy. Nemoc má velmi vážný průběh, zdaleka ne vždy se podaří zvíře vyléčit.

Bez léčby smrt

Velmi vážná nemoc je i lymská borelióza, která se vyskytuje častěji než encefalitida. „Není-li včas léčena, končí smrtí psa. Stačí jen, když se infikované klíště přisaje na zvíře na pár hodin. Majitel to ani nemusí zaznamenat,“ řekl veterinář Milan Šťourač. Dodal, že bakterie borelie přežívají ve střevě infikovaného klíštěte. Jakmile se klíště přisaje na kůži, začnou se bakterie jeho slinami přemisťovat do těla. „Přenos bakterie vyžaduje delší čas, proto se riziko infekce zvyšuje dobou přisátí klíštěte,“ uvedl.

Jak klíště vyndat?

Na klíště je vhodné stříknout dezinfekci a poté ho speciálními kleštičkami nebo pinzetou opatrně vyviklat tak, aby se nepřetrhnlo. Nevytrhávejte ho a ani ho nevytáčejte, jak se doporučovalo v minulosti. Stejný nesmysl je dávat na něj před vytažením máslo nebo olej s tím, že se klíště udusí. Ranku je pak po vytažení klíštěte dobré znovu dezinfikovat.

Bez chemie

Nejlepším bojovníkem proti nemocem je podle odborníků vždy prevence. Kromě už notoricky známých antiparazitních obojků a pipet existují i přírodní způsoby ochrany, a to ve formě repelentů, které neobsahují žádnou chemii a každý majitel zvířete si je může připravit sám doma obvykle z rozmarýnu, hřebíčku, citrusu a pepermintu. Jejich jedinou nevýhodou je, že se musí aplikovat častěji.

Ochrání i peletky

Jedna z českých firem nabízí také speciální doplněk stravy pro psy, který zvíře ochrání před klíšťaty a jejich kousnutím. „Je ve formě peletek a je stoprocentně přírodní, bez chemie. Obsahuje růži skalní, směs mletých bylin, pivovarské kvasnice, jemně mleté kuřecí maso, konopný olej lisovaný za studena, extrakt z třešně acelora a chmelový extrakt,“ řekl zástupce výrobce Jiří Švihálek. Dodal, že směs postupně vytvoří nehostinné prostředí pro přisátí klíštěte, popřípadě zajistí jeho brzké odpadnutí.

