Rekordmanka Blackie a její parádní kousky: Ukázku bull sportů uvidíte na festivalu Blesk tlapek

Blackie, která bude jednou z velkých hvězd festivalu, nejvíce baví wall clamb, se kterým začala zhruba ve třech letech. Jedná se o disciplínu, která se odehrává na kolmé stěně pokryté vroubkovanou gumou a opatřené kladkou sloužící k zavěšení lana s peškem. Úkolem Blackie je vyběhnout po stěně co nejvýše, zakousnout se do peška a vydržet na něm tři vteřiny. O tom, že jí to opravdu jde, svědčí i její osobní rekord. Na jednom ze závodů vyšplhala do výšky 335 centimerů.

Blackie bude na festivalu Blesk tlapek předvádět bull sporty | archiv Daniela Žďárského

Skok přes konstrukci

Další její oblíbenou aktivitou je long jump. Jak už název napovídá, jde o skok do dálky, a ne ledajaký. Skáče se přes speciální konstrukci o délce 7,5 metru a šířce 2 metry, která se pomalu se zvedá tak, že první tyčka je ve výšce 10 a poslední ve výšce 40 centimetrů. Tyčky jsou od sebe vzdálené 10 centimetrů. Dráha je přitom umístěna ve vymezeném, metr vysokém koridoru tak, aby se zabránilo uskočení psa mimo dráhu. Úkolem psa je přeskočit co nejvíc tyček a skočit co nejdále. Blackie během tréninku zvládla vzdálenost 510 cm.

Unavený rovná se spokojený

Blackie ale miluje i další aktivity, jako je běh u kola nebo plavání. "Pár vítězství už si Blekča užila, ale největší odměnou je pro ni potlesk publika, který si při závodech moc užívá. Mou odměnnou je pohled na její snahu o co nejlepší výkon a následná radost, když se jí kousek podaří, " řekl Daniel Žďárský. Podle jeho slov platí, že unavený pes rovná se spokojený pes, což u této rasy platí dvojnásob.

Propagátor plemene

Daniel Žďárský, trenér a předseda Staffordshire bull terrier klubu, se kynologii věnuje od mládí. Se svými psy dosáhl mnoha úspěchů na různých závodech, zkouškách a výstavách. "V roce 2002 jsem spolu se svými přáteli založil Lucky Bull Team a začal jsem pořádat Staf Bull Show, akci věnovanou bullterrier psům," řekl s tím, že už více než 10 let funguje také jako garant pro sportovní sekci plemene stafordšírský bulteriér. V posledních letech spolupracuje i s filmaři, stará se o hladký průběh zvířecích scén. O svém milovaném plemeni napsal i knihu.