Živořila na ulici, teď je z ní šťastná kočka: 50 tisíc pro Paní Ouškovou! Přispěli i čtenáři Blesku

Spokojená, zklidněná a hlavně zbavená bolesti, taková je teď Paní Oušková, která řadu let živořila na ulici v Ústí nad Orlicí. Díky záchranné akci dvou tamních dobrovolnic, do které se zapojily i Blesk tlapky a spolek Dočasky De De, si teď užívá dosud nepoznané péče a lásky. Pomohli i čtenáři Blesku.

Čtenáře osud kočičky, která přežívala na ulici s obřím nádorem na uchu, krvavým a plným červů, dojal. Spolku Dočasky De De, u jehož dočaskářky Alžběty Polákové Šmídově našla milující domov, poslali neuvěřitelných 50 000 korun. „Je to velká pomoc. Peníze, které se sešly, pokryly veterinární péči včetně operativního odstranění ušního boltce, i následnou péči,“ řekla paní Alžběta.

Alžběta Poláková Šmídová si paní Ouškovou získala, vytvořilo se mezi nimi pouto | Jana Ulrichová

Límec zdarma

Čtenáři ale nebyli sami, kdo Paní Ouškové pomohl. Firma Vetlímce jí ušila zdarma speciální měkký veterinární límec na míru, který po operaci a zároveň i kastraci nosila, aby si nemohla vytrhat stehy.

Zásoba krmení

Teď už si Paní Oušková užívá spokojeného života, nechává se hladit a rozmazlovat. Rychle si zvykla na to, že nemusí shánět jídlo na ulici, že už není odkázaná na to, co jí kdo dá nebo co si najde. Má neustále plnou misku, a to i díky firmě Fitmin, která jí darovala desetikilogramový pytel granulí nejvyšší kvality.

Paní Oušková si pohodlí dočasné péče náležitě užívá | Jana Ulrichová

Zhoubný nádor

Šťastný konec, který příběh Paní Ouškové má, ale pokazil výsledek histologie. Ukázalo se, že nádor, který měla na uchu, byl agresívní sarkom vycházející z pojivových tkání, který se může objevit kdekoli v těle znovu a může metastázovat.

Nikdo nelituje

Nikdo z těch, kdo se zasloužili o její záchranu, ale nelituje vynaloženého úsilí ani peněz. „I kdyby měla před sebou už jen pár měsíců života, zpříjemnili jsme jí je. Víme, že neumře někde na ulici, v bolestech, na celkové vyčerpání,“ řekla paní Alžběta, která se rozhodla Paní Ouškovou nechat u sebe už natrvalo.