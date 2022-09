Sedm let na řetězu, bez výcviku, bez lásky. Teď Sára v útulku vyhlíží nový domov

Sára by uvázaná na řetězu zřejmě žila až do smrti. Majitelé se jí vzdali až poté, co několikrát utekla. „Nějakým způsobem se z úvazu dostala, utekla ze zahrady a napadla jiné psy,“ popsala majitelka útulku Veronika Slavíková. „Majitelé nás požádali, abychom ji přijali. Když ji přivedli, nebyli schopni ji ani udržet,“ dodala.

Sára má ráda pohyb, kterého si dosud moc neužila, baví ji i hračky | Jana Ulrichová

Jako jedináček

Sára neznala nic. I když je to velmi aktivní pes, nikdo se jí nevěnoval, a to ji poznamenalo. „Její největší problém je, že se nesnese s jinými psy, všechno živé likviduje, což je důsledek zanedbané socializace,“ řekla Veronika Slavíková. Dodala, že v útulku s ní teď pracují, naučili ji vycházet alespoň se dvěma psy. „Nezkušeným lidem bych ale nedoporučovala, aby to zkoušeli. Ideální domov pro ni by byl takový, kde by byla jako zvířecí jedináček,“ zdůraznila.

Miluje pohyb

Sára už zvládá procházky, umí chodit u nohy, potřebuje ale venčitele, který je fyzicky zdatný a udrží ji. „Hodila by pro někoho aktivního, protože i když jí je už sedm let, stále ji baví pohyb. Má ráda na překážky, zkoušeli jsme s ní i agility,“ řekla Veronika Slavíková. Dodala, že by jí vyhovoval domek se zahradou s přístupem dovnitř. „Je velmi mazlivá, vyžaduje kontakt s člověkem. Má i perfektní vztah k dětem,“ dodala.

Sára je velmi mazlivá, má ráda společnost lidí, miluje děti | Jana Ulrichová

Zdravá, kastrovaná

Sára čeká v útulku na nového majitele už tři čtvrtě roku. Proč se o ni nikdo nezajímá, ošetřovatelé nechápou. Kromě toho, že nesnáší jiná zvířata, je naprosto bezproblémová, je zdravá a kastrovaná. Zájemci, kteří by se jí chtěli ujmout a dát jí nový domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky na čísle 777 239 237.