Pes nejvěrnější přítel finišuje s azylem, už v něm má koťata. Na dostavbu ale chybí ještě milion

Azyl leží na samotě uprostřed polí, stahují se proto k němu toulavé kočky. „Snažíme se je postupně odchytávat a kastrovat. Teď tady máme v dočasné péči tři koťata,“ řekla správkyně azylu Kristina Wurstová s tím, že jde o dvě kočičky a jednoho kocourka. Všichni už mohou odejít do nových domovů, jsou očkovaní a budou i čipovaní. Podmínkou adopce je kastrace, kterou jim musí noví majitelé zajistit.

Koupelna a topení

Azyl ale bude už brzy připraven přijmout i další zvířata. „Vnitřní prostory jsou hotové, chybí jen hlavní koupelna, kde budeme zvířata po převzetí koupat a odblešovat, a na začátku září budeme dělat topení, “ řekla Kristina Wurstová. Dodala, že pak už zbude jen strhnout staré kůlny a na jejich místě vybudovat venkovní kotce.

Chybí milion

Spolek, který doposud fungoval jen na bázi dočasných péčí, investoval do výstavby azylu už tři miliony korun. Další milion bude ještě potřeba. Část výdajů pokryly dary dobrovolníků, většinu ale zaplatili členové spolku z vlastní kapsy.

Pro psy z množíren

Nebylo ale zbytí, azyl spolek nutně potřebuje. „Když nás někdo požádá, abychom přijali několik desítek psů najednou, například z odhalené množírny, nemáme v tu chvíli, kam, je umístit. Pro takové případy bude azyl ideální,“ uvedla zakladatelka spolku Simona Štěpánková. „Psy sem svezeme, dáme je do karantény, a po veterinární prohlídce je podle jejich zdravotního a psychického stavu buď ponecháme zde, nebo je přesuneme do dočasných péčí,“ dodala.

Obrazy svěřenců

Azyl ve Všetatech podpořila i výtvarnice Ondřiška Kašková, která jeho zdi zdarma vyzdobila obrazy tamních svěřenců. „Kdo nás sleduje, pozná, o jaké psy se jedná. Co obraz, to jeden velký příběh. Je to pro nás hodně osobní a jsme za to vděční,“ řekla správkyně azylu.

Jak pomoci?

Pokud by chtěl někdo spolku na definitivní dostavbu azylu přispět, najde potřebné informace na jejich webových stránkách https://www.pesnejvernejsipritel.cz/jak-pomahat/