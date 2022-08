Coudy (6) je kříženec zřejmě staforda s bulteriérem. Jeho původní majitelka se jeho výchovou příliš nezatěžovala. Když se dostala do potíží, odložila ho do psího hotelu a už se pro něj nevrátila. Nyní má Coudyho v péči spolek Dočasky De De, který se mu snaží najít nový domov.

Coudy je tak, jako většina kříženců těchto plemen velmi aktivní a temperamentní pes. „Má hodně energie. Bohužel se mu nedostalo patřičné výchovy, nikdo mu nevytyčil hranice, proto se chová jako nevycválané štěně, které si myslí, že může člověku skákat po hlavě,“ popsala Martina Kvapilová, která má Coudyho u sebe v Praze v dočasné péči.

Coudy je zřejmě kříženec bulteriéra se stafordem. | Jana Ulrichová

Potřebuje pravidla

Coudyho je proto třeba usměrňovat a nastavit mu hranice, vymezit, co může a co už ne, tak aby pánem domácnosti nebyl pes, ale pán. „Není vyloženě agresívní, potřebuje jen určit pravidla. Pro člověka, který ví, co s ním dělat, to pak bude nejlepší parťák,“ dodala dočaskářka.

Coudy se svou dočaskářkou Martinou | Jana Ulrichová

Baví ho hry

Coudy potřebuje denně alespoň hodinu pohybu. Zvládne ale i čtyřhodinovou túru v horách. Bavily by ho určitě i bull sporty. „Má smysl pro hru, má rád míčky a pešky, rád spolupracuje s člověkem. Je to ale taky paličák, stejně jako většina bullů,“ řekla.

Bez jiných zvířat

Coudy se nehodí k jiným zvířatům. „Nemůže ke kočkám, protože loví. Nesnáší se ani s jinými psy. Moji fenku toleruje, ale jak by to bylo s jinými fenami, nemám vyzkoušené,“ řekla Martina. Dodala, že si Coudy určuje dominantní postavení, a to by mohlo vést k šarvátce.

S fenkou dočaskářky Coudy dovádí, zástupci spolku ho ale raději k jinému psovi nedoporučují. | Jana Ulrichová

Ke zkušeným lidem

Coudy může žít v bytě i v domě se zahradou, důležité je, aby se mu jeho nový majitel dostatečně věnoval. Není to pes pro důchodce ani začátečníky, potřebuje aktivního, zdatného, zkušeného chovatele, nejlépe takového, který to už s bull plemeny umí, zná jejich sílu a aktivitu.

Coudy je silný a temperamentní, baví ho míčky i bull sporty | Jana Ulrichová

Volejte dočaskářku

Zájemci, kteří by se chtěli Coudyho ujmout a dát mu nový domov, mohou kontaktovat dočaskářku Martinu telefonicky na čísle 722 007 283.