Zubožené kotě padlo na dovolené v Tunisku do oka Ditě Pullmannové, zakladatelce spolku Dočasky De De. Zajistila mu léčbu, dočasnou péči a vyřídila potřebné formality včetně letenky na cestu do Česka. Spolu s ním přiletěl i kocour Pajda, který teď hledá nový domov.

Loni v říjnu se Dita Pullmannová, která už řadu let pečuje o opuštěná a týraná zvířata, vypravila s kamarádkou na dovolenou do Tuniska. Místo zaslouženého odpočinku u moře se ale i tam vrhla do záchranné akce.

Takhle to začalo. Dita Pullmannová se Saxanou na dovolené v Tunisku | archiv Dity Pullmannové

Zapíchnutá kost

U hotelového bazénu si všimla množství bezprizorních koček, které se tam potulovaly. Byla mezi nimi i koťata včetně jednoho černého, které pojmenovala Saxana. „Bylo to úplně nejmenší a nejpodvyživenější koťátko, co tam bylo,“ řekla Dita „Nemohla vůbec jíst, protože měla zhnisanou půlku pusy. Později jsme zjistily, že měla vraženou kost do čelisti,“ popsala.

Saxana se v Česku rychle adoptovala | Jana Ulrichová

Dočasná péče

V tu chvíli začal boj o Saxanin život, což v cizí zemi nebylo vůbec snadné. „Každý den jsme ji vozily taxíkem na veterinu, kde dostávala antibiotika,“ popsala zachránkyně s tím, že kočičku nechaly i odblešit a ještě před odletem do Česka jí zajistily dočasnou péči u Češky Heleny Svobodové žijící trvale v tuniské Mahdii.

Přípravy na cestu

Tím ale Ditin zájem o Saxanu neskončil. Rozhodla se dostat ji do Česka, což ale nebylo vůbec jednoduché. Vyřídit všechny formality, zajistit potřebná vyšetření, vakcinaci, čipování a test ukazující hladinu protilátek v těle, trvalo několik měsíců. „Pak už jsme hledaly řešení, jak by mohla legálně vycestovat,“ řekla Dita.

Helena Svobodová se Saxanou a Pajdou přiletěla do Vídně a pak autem do Česka | archiv Dity Pullmannové

Přiletěla s Pajdou

Saxana nakonec přicestovala letadlem. Dita na vlastní nálady koupila letenku pro její dočasnou opatrovatelku, která ji dopravila napřed do Vídně a odtud pak autem do Česka. Spolu s ní přivezla i mladého kocourka Pajdu.

Dita se Saxanou v jejím novém už trvalém domově | Jana Ulrichová

Pajda hledá domov

Zatímco Saxana našla domov u svých zachránců, Pajda na něj zatím čeká. „Je to úžasný, mladý a energický kocour. Je velmi upovídaný. Když něco chce, dojde si pro vás, řekne vám to,“ popsala Alžběta Poláková Šmídová, která má teď Pajdu u sebe v Hradištku v dočasné péči.

Se Saxanou přiletěl i Pajda, který teď hledá nový domov | Jana Ulrichová

Zájemci, volejte

Pajda je zdravý, má jen zdeformované ucho po úrazu, který v Tunisku nikdo neřešil. „Nebolí ho to, je to pouze estetický problém,“ řekla paní Alžběta. Dodala, že Pajda by se hodil do rodiny, kde už kočky mají. Je na jejich společnost zvyklý, nechce být sám. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou volat na číslo 602 323 143.

Pajda má deformované ucho. Jinak je to naprosto zdravý, milý a mazlivý kocourek | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Záchrana obou koček vyšla na zhruba 20 000 korun, Dita Pullmannová ji hradila ze svého. Zájemci ale mohou podpořit další desítky zvířat, o které se spolek stará. Jak to udělat, zjistí zde: https://www.docaskydede.cz/podporte-nas/