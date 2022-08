Strach z neznámých zvuků připravil fenku Gerdu (5) o domov. V panice utíkala, majitelé se jí proto vzdali. V dočasné péči se naučila své obavy zvládat natolik, že už může odejít do nového domova. Žádný zájemce se o ni ale dosud nepřihlásil.

Gerta, roztomilá kříženka zřejmě vlkodava a naháče, čeká na nový domov v Lysé nad Labem u zkušené dočaskářky spolku Dočasky De De Lucie Němečkové už několik měsíců. Marně. Nikomu zatím do oka nepadla.

Gerta s dočaskářkou Lucií Němečkovou | Jana Ulrichová

Děsí ji zvuky

Gerta se dostala do péče spolku Dočasky De De poté, co se jí původní majitelé vzdali. „Bydlela v Praze, město jí ale absolutně nesvědčilo. Žila tam ve strachu, vadí jí jakékoli zvuky, ale i změny. Trpěla také separační úzkostí, to se už však podařilo odbourat,“ popsala dočaskářka.

Gerta je zřejmě kříženec naháče a vlkodava | Jana Ulrichová

Správná motivace

Gerta všechny své problémy řešila úprkem. Pozornost nebo jídlo se snažila získat kňučením. To vše se ji Lucie Němečková snaží odnaučit. „Nedá se u ní ale nic vynutit, takže pro ni musím hledat správnou motivaci,“ řekla.

Něžná a citlivá

Pokud noví majitelé tohle pochopí, najdou v Gertě skvělou, milou společnici, která se ochotně přizpůsobí chodu rodiny. „Je velice něžná, citlivá, má tendenci všechno víc prožívat, má silné vnímání. Je přátelská, hravá a mazlivá,“ popsala dočaskářka.

Gerta je milá, děsí ji ale neznámé zvuky | Jana Ulrichová

Pes pro každého

Gerta by byla nejspokojenější na venkově v domě se zahradou, kde bude mít klid a bude se cítit bezpečně. Hodila k rodině s většími dětmi, ale i k důchodcům. „Není vyloženě hyperaktivní. Když se nic neděje, leží a užívá si klidu. Když je akce, jde do ní taky,“ řekla dočaskářka.

Gerta není hyperaktivní, pohyb a procházky má ale ráda | Jana Ulrichová

Proč ji nikdo nechce?

S Gerty bude podle dočaskářky výborný rodinný parťák a společník. „Je škoda, že o ni zatím nikdo neprojevil zájem. Je to zvláštní, vůbec nechápeme proč,“ dodala Lucie s tím, že pokud by se někdo takový našel, může kontaktovat přímo ji, a to telefonicky na čísle 773 522 906.