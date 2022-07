Kříženec Cid (11) čekal v útulku na nový domov tři čtvrtě roku. Marně. Ujal se ho proto spolek Psí senioři v nouzi, jehož předsedkyně si ho vzala k sobě do dočasné péče. Cid jí to oplácí láskou a vděčností. Je to velmi přátelský, na svůj věk aktivní pes, který by mohl být ještě někomu skvělým společníkem.