Ája ztratila páníčka a teď i psí parťačku. V dočasné péči teskní, potřebovala by trvalý domov

Čtyřicet dnů přežila psí seniorka Ája (asi 12) se svou parťačkou Jessie v chatě na Posázavské stezce. Zůstaly tam samy bez pomoci poté, co jim zemřel páníček. V dočasné péči spolku Dočasky De De se zotavily, teď ale starší Jessie zemřela a Ája její ztrátu těžce nese. Potřebovala by trvalý domov, kde by se rozptýlila.