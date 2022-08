Především o stará, nemocná a handicapovaná zvířata, která potřebují zvláštní péči, se stará spolek Destiny pet. Většinu jeho svěřenců tvoří kočky, dočasné domovy ale poskytuje i morčatům, králíkům a holubům. Teď se ale spolek dostal do potíží, chybí mu peníze na péči a rozvoj.

Spolek funguje na bázi dočasných péčí. Většina jejich skvěřenců jsou kočky, která má u sebe doma předsedkyně spolku Tereza Peřinová. „Kolegyně, u které jsme vybudovali voliéru pro handicapované holuby, vzala k sobě i kachnu a králíky,“ řekla s tím, že v současnosti mají v péči zhruba 50 koček a další zvířata, která u nich zůstávají už na dožití.

Předsedkyně spolku Destiny pet Tereza Peřinová s jedním ze svých svěřenců | Jana Ulrichová

Specializovaná péče

Spolek se zaměřuje na složitější případy, kdy zvíře vyžaduje specializovanou léčbu a operace. „Snažíme se každému zajistit dostatečné zázemí podle jeho individuálních potřeb,“ řekla Tereza Peřinová s tím, že veškeré náklady hradí spolek ze svého účtu. Teď se ale, stejně jako řada dalších zvířecích záchranářů, dostal do finančních potíží.

V současné době se Tereza Peřinová stará i o dvě koťata | Jana Ulrichová

Ubývá dárců

Kvůli celkové situaci ubylo dobrovolných dárců, kteří spolek z velké části financovali. „Bohužel, doba je teď taková. To, s čím jsme dřív standardně vycházeli a ještě jsme pomáhali dalším organizacím a jednotlivcům, nám teď nestačí,“ posteskla si předsedkyně spolku.

Léčba i za sto tisíc

Měsíčně vydá spolek jen za veterinární péči kolem 30 000 korun, jsou ale měsíce, kdy je to mnohem více. „Před dvěma měsíci nám přišla veterinární faktura na sto tisíc korun. K tomu je třeba přičíst krmiva a potřeby za dalších dvacet tisíc korun. Když pak přijde kočka, která potřebuje operaci nebo hospitalizaci, naskakuje to,“ vysvětlila Tereza Peřinová s tím, že dobrovolníci často platí ošetření zvířat i z vlastní kapsy. Výdaje mají také s pozemkem, který koupili a chtějí na něm vybudovat azyl.

Spolek funguje formou dočasných péčí | Jana Ulrichová

Jak pomoci

Zájemci, kteří by chtěli spolek Destiny Pet podpořit, mohou přispět transparentní účet, jehož číslo najdou na jejich webových nebo facebookových stránkách. Zapojit se mohou i do facebookové aukce nebo do sbírky na stavbu nového azylu. Potřebné informace najdou na https://www.destinypet.cz/jak-pomoci/.