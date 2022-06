Požár vypukl v přízemí, provozovatelka útulku Kristýna Kacálková v tu dobu právě začala s ranním úklidem. „Byla jsem tam, všechno bylo v pořádku. Když jsem se po třech minutách do přízemí vrátila, už tam byly plameny,“ řekla Blesk tlapkám. „Byli jsme z toho vyděšení, jediné, co mě napadlo, bylo řvát ‚hoří‘. S manželem a paní, co tu máme na výpomoc s úklidem, jsme pak hasili. Vzali jsme hasičák, kbelík s vodou a hadici, a tak jsme zlikvidovali to nejhorší,“ popsala s tím, že oheň se šířil velmi rychle.

Oheň zničil celou verandu | Jana Ulrichová

Zvířata zachránili

Tím to ale neskončilo. Najednou začaly vybuchovat spreje a oheň vzplál znovu. „To už hasil jen manžel, my se sousedkou stěhovaly zvířata z dolní karantény do patra. Bylo tam hodně dýmu, nadýchaly jsme se ho, ale všechna zvířata se podařilo zachránit,“ řekla. „Jsou tady sice škody, ale nikomu se nic nestalo. Toho si vážíme nejvíc,“ dodala.

Provozovatelka útulku se svými svěřenci, které se naštěstí podařilo všechny zachránit | Jana Ulrichová

Shořelo za 200 000

Provozovatelé útulku, o jehož úrovni se vyjádřila velmi pochvalně i Marta Kubišová, se okamžitě pustili do úklidu a oprav. I když oheň poničil jen část útulku, obnova nebude levná. „Popraskala skla, musí se to vyměnit všechno. Je to deset prosklených dveří, které vedou do výběhu, do skladu, do domu a ven. Je zničený strop, kouř se dostal všude i do patra, takže se bude muset všude vymalovat,“ popsala s tím, že škodu zatím odhadli na 200 000 korun.

Kočičí spolek Felisicat je v koncích, sám teď potřebuje pomoc. Zachrání ho dárci?

Jak pomoci?

Pro útulek, který je z velké části odkázaný na podporu drobných dárců, je to velká finanční zátěž. „Splácíme ještě veterinární přístroje, takže i když je mi to hloupé říct, budeme rádi za každou korunu, za každý příspěvek. Hodí se nám i věci na úklid, prací prášky a mycí prostředky,“ řekla. Zájemci, kteří by jim s obnovou útulku chtěli pomoc, mohou přispět i finančně, a to buď do veřejné sbírky na účet 257074566/0300, nebo na transparentní účet útulku 234909954/0300.

Útulek se stará o zhruba stovku koček | Jana Ulrichová

Vše vybudovali sami

Útulek Srdcem pro kočky, který se stará o více než sto koček, provozuje Kristýna Kacálková s manželem už od roku 2006. Všechno vystavěli svépomocí a na vlastní náklady. Provoz financují z dobrovolných darů a z charitativních bazarů. Aby mohli dál pomáhat zvířatům, potřebují teď sami podporu veřejnosti.