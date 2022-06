Do zoufalé situace se dostal spolek Felisicat, který se v Ústí nad Labem stará o nemocné, zraněné, opuštěné a toulavé kočky. Od začátku roku jich přijali už sto a zajistili 60 kastrací. Tomu je teď ale konec. Kvůli dluhu na veterině musí svou činnost omezit a příjem nových zvířat zastavit. Bez pomoci se neobejdou.

Spolek, který letos oslavil pět let fungování, má v pronajaté klubovně a depozitech neustále kolem stovky koček. Kromě toho se stará o 150 venkovních zvířat, které denně krmní a dohlíží na ně. Peníze na rozhazování neměl nikdy, už proto, že funguje převážně jen díky příspěvkům dárců. Měsíčně přitom potřebuje zhruba 11 000 korun na nájem a provoz klubovny a 50 až 60 000 korun na veterinární péči. „Loni jsme jen na veterinární péči vynaložili 600 000 korun,“ řekl zástupce spolku Luboš Čapek.

Spolek má v péči zhruba stovku koček, stará se navíc i o dalších 150 venkovních zvířat | Felisicat z. s.

Problémy se nakupily

Na přelomu roku se finanční problémy, s nimiž se spolek potýká už nějaký čas, nakupily. „Stěhovali jsme klubovnu, do toho přišly kastrace, nákladnější léčba, a tak se stalo, že nám dluh na veterině narostl na částku 290 287 korun,“ popsal. Dodal, že jde o 11 neuhrazených faktur za období od února do května letošního roku.

Musí zaplatit

Spolek se snaží situaci řešit. Zpočátku vytloukal klín klínem, teď už ale není jiné cesty, než zaplatit celý dluh naráz. „Velkorysost a trpělivost ze strany veteriny byla veliká, za což děkujeme. V tuto chvíli je už ale situace za hranou, jediná cesta je uhradit veškerý dluh,“ řekl Luboš Čapek.

Dluh za veterinární péči narostl na částku téměř 300 000 korun | Felisicat z. s.

Záchranná padesátka

Spolek se proto rozhodl obrátit na drobné dárce. „Víme, že je doba zlá, vše je dražší a financí moc nezůstává. Kdyby ale každý z našich příznivců, který máme na facebooku skoro pět tisíc, poslal padesátikorunu, pomohlo by nám to. Vyhlásili jsme proto akci Záchranná padesátka,“ popsal s tím, že zájemci, kteří by chtěli spolku pomoci, mohou poslat padesát korun, ale i jakoukoliv jinou libovolnou částku na transparentní účet číslo 2501269437/2010. Na facebooku spolku najdou pro platbu i QR kod.