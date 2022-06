Festival Blesk tlapek: Peníze na dostavbu útulku a spousta darů od návštěvníků

Částka, která se vybrala, vehnala provozovatelce útulku Gabriele Jägerové slzy do očí. „Všem návštěvníkům a organizátorům děkujeme. Nesmírně si toho vážíme. Příspěvek použijeme na vybudování základové desky. Na pozemku, který jsme přikoupili a oplotili, vyroste budova pro nově příchozí zvířata, psy, kočky i slepice zachráněné z klecových chovů,“ řekla.

Dary, které zástupci útulku na festivalu nepobrali, dovezly do Tachova reportérky Blesk tlapek | Jana Ulrichová

Běh na dlouhou trať

Dostavba útulku ještě nějakou dobu potrvá.„Bude to běh na dlouhou trať, už proto, že naše možnosti jsou omezené a ceny materiálu stále rostou,“ dodala s tím, že v nové budově vzniknou vnitřní zateplené kotce, ošetřovna a sklad s přípravnou krmení.

Plně naložené auto

Peníze ale nebyly to jediné, co si zástupci útulku z festivalu Blesk tlapek odváželi. Návštěvníci jim spontánně přinášeli dary, krmení a pamlsky, čistící prostředky a zdravotnický materiál pro jejich svěřence. Bylo toho tolik, že to ani nepobrali. Zbytek proto včera reportérky do útulku samy dovezly. Zaplnily tím služební auto až po střechu. "Jsme za všechno z toho vděčni. Ještě jednou velký dík všem, kteří přispěli," řekla Gabriela Jägerová.