Úřad na straně množitele!! Desítky týraných šarpejů neodebral, dal mu šanci je schovat

Veterinární inspektoři kontrolovali chov manželů Daňkových v Rapotíně opakovaně už v minulosti. Konkrétně v letech 2009, 2011 a 2016, vždy na základě podnětu. Už v roce 2009 dostala chovatelka, která v minulosti provozovala řádnou chovatelskou stanici, pokutu, protože neměla psy vakcinované. Už tehdy podávali veterináři také podnět šumperským úředníkům.

Takhle to vypadalo na dvorku, psi tam žili mezi harampádím | Jana Ulrichová

Dovnitř nesměli

V srpnu 2011 předvedla chovatelka při kontrole veterinárním inspektorům jen část psů a neumožnila jim vstup do prostor chovu. „Při kontrole v červnu 2016 předvedl chovatel pouze tři psy. Inspektory tehdy nevpustil ani na dvůr. Až při letošní kontrole díky přítomnosti policie umožnil inspektorům vstup,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Psi byli bázlivý, nemocní a zanedbaní | SVS

Psi živořili

Když se konečně veterináři letos do domu dostali, nestačili se divit. I když z ulice vypadal dům upraveně, za jeho zdmi, na dvoře a uvnitř, to bylo hotové peklo. V naprosto nevyhovujících podmínkách tu živořilo 36 šarpejů a jejich kříženců včetně 12 štěňat a také kříženci boloňského psíka.

Nepořádek byl i v domě | Jana Ulrichová

Olysalí, nemocní

Psi na tom nebyli dobře. Byli nesocializovaní a bázliví. „Zalézali do úkrytů. Téměř všichni trpěli dermatitidou, někteří měli ztrátu osrstění, lysá místa, chronické změny na kůži a výtoky z očí,“ popsal mluvčí s tím, že majitel neznal ani jejich přesný počet. Chov přitom neměl řádně nahlášen, polovina psů nebyla očkována a 12 jich nemělo čip.

Nabídka pomoci

Veterináři proto navrhli úředníkům ze Šumperka odebrání všech psů a jejich umístění do náhradní péče. Úřadu okamžitě nabídl pomoc spolek Šarpej v nouzi. „Ještě ten den jsem kontaktovala odbor životního prostředí v Šumperku a nabídla jsem, že se postaráme o všechny psy, které přebereme do péče. Zajistili bychom jim veškerou péči včetně veterinární, socializovali bychom je a pak je nabídli do adopcí,“ uvedla zástupkyně spolku Kristina Wurstová.

Zástupkyně spolku Šarpej v nouzi Kristina Wurstová nabízela úředníkům zdarma pomoc s umístěním a péčí o odebrané psy | Jana Ulrichová

Děkujeme, nechceme

Úředníci za nabídku poděkovali s tím, že množiteli předají kontakt na spolek. „Měl se mi sám ozvat a dohodnout se se mnou. Pak se celý týden nic nedělo, nikdo nevolal, takže jsem naši nabídku několikrát urgovala. Ve finále jsem se dozvěděla, že se snaží množitele přesvědčit, aby sám svou smečku zredukoval. Nabyla jsem dojmu, že je to vyloženě z finančních důvodů, aby s odběrem neměli žádnou starost a výdaje,“ řekla.

V tomto na první pohled upraveném domě množírna fungovala | Jana Ulrichová Nulové výdaje

Spolek přitom nabídl, že psy převezeme do své péče zdarma. „Vše bychom hradili ze svého účtu a městu by žádné náklady nevznikly,“ dodala. „Myslím, že to byl od nás velmi vstřícný krok, ale ani na to úředníci neslyšeli, naopak vyšli vstříc množiteli,“ řekla.

Socha před domem ukazuje, jaké plemeno zde manželé množili | Jana Ulrichová

Vstřícní k množiteli

Množitel nakonec většinu psů přemístil k novému majiteli. Tři psy mu úředníci nechali. „Úředníci odboru životního prostředí navštívili chov v Rapotíně třikrát a situaci monitorovali. V současné době jsou pejsci u nového majitele. Naši úředníci ale budou případ dál sledovat tak, aby nedocházelo k dalšímu týrání,“ řekla mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová.

Mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová s reportérkou Blesk tlapek | Kateřina Bokrová Lang

Vrátí se zpět?

Kde psi skončili, jak je tam o ně postaráno a jak je zajištěna jejich léčba, mluvčí neuvedla. Je přitom pravděpodobné, že se množitel s novým majitelem dobře zná, psy k němu pouze přemístil, na čas je tak uklidil z očí a později si je vezme zpět. Množírna, která sousedy obtěžuje už desítky let, tak zřejmě brzy pojede nanovo.

Problematický chov šarpejů v Rapotíně existuje už desítky let. | Jana Ulrichová

Zavřel se doma

Reportérky Blesk tlapek se na místě pokoušely majitele množírny Pavla Daňka kontaktovat, ale marně. I když byl podle sousedů doma, neotevřel a jeho telefon byl nedostupný.