Budou to už tři roky, co policisté v Plzni obvinili z týrání zvířat a neoprávněného podnikání množitelku psů Ivu Wastlovou (51), která na dvou místech na Plzeňsku držela v otřesných podmínkách stovku čivav. Teď se za to u soudu zpovídá z týrání a neoprávněného podnikání, jednání ale cíleně protahuje.