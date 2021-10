V útulku hledali k Aresovi cestu velmi dlouho. „Je to složitější povaha. Byl k nám přivezen pod sedativy, protože byl agresívní. Nechtěl k sobě lidi vůbec pustit, nebylo možné jít k němu do konce, nebylo možné ho venčit a jakkoli s ním manipulovat,“ popsala ošetřovatelka Šárka Ondryášová.

Ares preferuje ženy. Šárka Ondryášová získala jeho důvěru | Jana Ulrichová

Nelehké začátky

V útulku se proto museli napřed naučit s Aresem vycházet, protože ze začátku všechny napadal. Vodili ho na dvojité smyčce, teprve pak mu zkoušeli různé obojky. „Nebylo to jednoduché, nechtěl si nechat sáhnout na krk. Když už jsme mu smyčku nasadili, nešlo mu ji pak zas sundat,“ popsala nelehké začátky paní Šárka. Dodala, že Ares si nakonec zvykl na určité ošetřovatele, se kterými je ochoten pracovat a chodit s nimi ven.

Ares je krásný kříženec německého ovčáka | Jana Ulrichová

Na neznámé útočí

Na věci, na které není zvyklý, a jsou pro něj nové, reaguje dodnes Ares agresívně. „Nelíbí se mu určité zvuky telefonu, zvuk projíždějícího kola nebo auta. Když na to není připravený, startuje a chová se agresívně. Člověk musí být obezřetný a být na to stále připraven,“ řekla paní Šárka.

Jen pozitivní přístup

Na Arese platí pouze pozitivní přístup, zkoušet to s ním silou a po zlém by se nevyplatilo. Preferuje ženy, muži mu zřejmě v minulosti ublížili, proto je odmítá. „Ideálním páníčkem by pro něj proto byla žena, která má se psy zkušenosti. Ares rozhodně není pes pro začátečníky,“ zdůraznila ošetřovatelka. „Bylo by vhodné, aby byl v nové rodině jako zvířecí jedináček, aby byl středobodem vesmíru svého páníčka, to by mu vyhovovalo,“ dodala.

Ares má rád hlavolamy, lehce si s nimi poradí | Jana Ulrichová

Nesmí utéct

Ares se hodí do domku se zahradou s přístupem dovnitř a dobrým plotem, protože útěk by mohl být v jeho případě pohromou. Podle psího psychologa, se kterým se v útulku radili, by mohl být i v bytě, pod podmínkou, že tam bude mít své striktně vymezené místo, kam by se mohl schovat.

Opakované návštěvy

Ares je kastrovaný, má trochu zvětšené srdce a menší problémy s kyčlí, odběry krve má ale v pořádku. Zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, musí počítat s tím, že se s ním musí napřed důkladně seznámit. „Musí za ním opakovaně jezdit, Ares si na ně musí zvyknout, takže bude potřeba několika návštěv, než bude moci odejít do adopce,“ zdůraznila paní Šárka s tím, že domluvit se lze přímo s ní na čísle 608 962 296.