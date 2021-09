Starého, slepého a hluchého labradora Bena (13) našli v bytě v Plzni u těla jeho zemřelého pána. Byl tam s ním týden, bez jídla a vody. Zlomené, nešťastné, ztracené zvíře teď našlo domov v hospicu Dejte nám šanci v Bukovince na Blanensku, kde věří, že se jim ještě podaří vrátit zpět do života.

Ben se dostal do hospicu ve velmi špatném stavu. Strádal pravděpodobně dlouhodobě, jeho pán byl psychicky nemocný, péči o něj už zřejmě ke konci nezvládal. „Přijel k nám podvyživený, dehydrovaný, a celý hnijící. Hnily mu uši, hnily mu oči. Měl zánět kůže po celém těle a nemohl chodit, protože měl atrofované svaly a drápky tak přerostlé, že mu zarostly do masa,“ popsala provozovatelka hospicu Eliška Vafková.

Eliška Vafková věří, že Ben ještě pookřeje a znovu dostane chuť do života | Jana Ulrichová

Intenzívní léčba

Po týdnu intenzivní péče a léčby se podařilo Bena stabilizovat. „Je pod veterinárním dohledem. Dostává dvakrát denně antibiotika, každý druhý den má speciální léčebné koupele, mažeme mu kůži, čistíme uši a oči, drápy jsme ostříhali, packy, kde měl puchýře, jsme mu už vyléčili,“ řekla Eliška s tím, i když Ben stále nevypadá dobře, má paradoxně všechny krevní testy, rentgeny a sono v pořádku, a je tedy v podstatě zdravý.

Eliot trpěl se zlomenou čelistí. Roztomilé štěně se zotavuje, po další operaci bude hledat domov

Zlomená duše

Zlomený je ale Ben psychicky. „Je absolutně na dně. S páníčkem žil třináct let, byli jen oni dva, byl na něj proto zvyklý a fixovaný. Teď najednou neví, kde je, co se s ním děje, cítí jiné pachy, někdo jiný na něj sahá,“ popsala provozovatelka hospicu. Dodala, že Ben rezignoval a tváří se, že chce odejít za svým pánem.

Ben je zubožený, všechny krevní testy a vyšetření má ale v pořádku | Jana Ulrichová

Nevzdává se

Paní Eliška to ale s Benem nevzdává. „Neustále ho hladím, mazlím, povídám si s ním, protože i když mě neslyší, vnímá vibrace,“ řekla. Dodala, že věří, že po karanténě, až se bude moci začlenit do tamní smečky, ožije a znovu dostane chuť do života.