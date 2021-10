Oba psi jsou v dobré kondici, jejich původní majitelka s nimi žila v bytě a dobře se o ně starala. Do problémů se dostala až poté, co se jí narodilo dítě a Teddy navíc onemocněl. V tu dobu přestala péči o dva psy zvládat, a proto se jich raději vzdala. „Předala je spolku, aby jim sehnal někoho, kdo se o ně postará, komu udělají radost,“ řekl Petr Fajgl, který má teď dvojici šarpejů v dočasné péči.

Petr Fajgl má oba psy v dočasné péči už půl roku | Jana Ulrichová

Neštěkají, neničí

Teddy i Molly jsou bezproblémoví, jsou zvyklí žít v bytě, kde neštěkají a nic neničí. „Ráno je vyvenčím, pak jsou na dvorku. Vydrží ale, když je potřeba, bez problémů i několik hodin v domě. Jediné, co potřebují, je výhled z okna. Hrají si spolu, doma i venku,“ popsal pan Petr, který má dvojici v dočasné péči už půl roku.

Teddy a Molly jsou na sebe fixovaní, do nového domova by proto měli odejít společně | Jana Ulrichová

Oba jsou zdraví, každý jiný

Oba psi jsou podle dočaskáře zdraví, drobné neduhy, které měl hlavně Teddy s ušima, se už podařilo vyléčit. „Má už i po operaci očních víček. Všechno je v pořádku, žádné léky nebere,“ řekl dočaskář.

I když jsou si oba psi podobní, mají rozdílné povahy. Teddy je kliďas, který by se neustále mazlil. Na vycházkách může chodit na volno, přijde na zavolání. Molly je víc aktivní, potřebuje zabavit. „Je hravá, honí se za vším, co se pohne. Na volno ji moc nepouštím, raději ji vodím na vodítku,“ řekl pan Petr.

Teddy je velký mazel | Jana Ulrichová

Teddy vodí Molly

Molly i Teddy často chodí na volno spolu, připnutí k sobě. Jsou tak naučení už z původního domova. „Je to velice praktické. Je až neuvěřitelné, že se do vodítka nikdy nezapletou. Teddy je tím, kdo je oba vede. Když na něj zavoláte, přivede i ji,“ popsal dočaskář.

Molly a Teddy jsou zvyklí chodit na volno spolu, připnutí k sobě | Jana Ulrichová

Společný domov

Rozdělit tuto nerozlučnou dvojici nejde, spolek proto pro ně hledá společný domov. Ideální by pro ně byl domek se zahrádkou, na které by mohli přes den dovádět, a v noci být doma. „Jsou to rodinní psi, vycházejí dobře s dětmi, a to i s těmi menšími,“ řekl pan Petr.

Teddy je klidný a mazlivý | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se chtěli této dvojice ujmout, mohou kontaktovat spolek Šarpej v nouzi telefonicky na čísle 604 252 399 nebo písemně na e-mail sarpejvnouzi@seznam.cz.