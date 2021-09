Terezka prošla zázračnou proměnou. Z týraného psa je krásný bernardýn, čeká na novou šanci

Terezka je jedním z několika psů, kteří se v rámci víkendové umisťovací akce Psí hvězdy prošli ve Vestci po červeném koberci. Představila ji tam její dočaskářka Anna Malinová, jež popsala i její nelehké první roky života.

„Když jsme ji přivezli k nám, byla zadredovaná a plná blech, takže jsme jí museli upravit srst a postupně odblešit. Museli jsme ji také naučit jíst, byla jen na rohlících s vodou, granule vůbec neznala. Než si na ně zvykla, trvalo to měsíc,“ popsala.

Terezka se v rámci víkendové akce Psí hvězdy prošla i po červeném koberci. | Jana Ulrichová

Všeho se bála

Když se Terezka dostala do dočasné péče, vážila jen 38 kilogramů. Teď už má jako správný bernardýn 52 kilogramů. Byla nepochybně i bita, bála se každého pohybu ruky, pohybu kbelíku, když se jí neslo krmení nebo voda, a děsilo ji jakékoli zvýšení hlasu. „Bála se, i když jsme ji chtěli připnout na vodítko,“ dodala dočaskářka s tím, že teď už ale Terezka zvládá vše v pohodě.

Terezka se svou dočasnou paničkou, která z ní udělala skvělého parťáka. | Jana Ulrichová

Vyžaduje mazlení

Proměna, kterou fenka prošla, je téměř zázračná. Je z ní krásný, veselý, společenský a naprosto zdravý pes, jenž miluje vycházky a mazlení. „Mazlení vyloženě vyžaduje,“ řekla paní Anna. Terezka má ráda i kočky, které byly jejími jedinými společníky v době, kdy byla u své bývalé majitelky uvázaná na provaze. „Navštěvovaly ji tam a mazlily se s ní, proto je s nimi kamarádka,“ dodala.

K aktivním lidem

Terezka je očkovaná, ale dokonce už i kastrovaná, takže může do adopce odejít okamžitě. Byla by vhodná k mladším aktivním lidem, kteří už mají zkušenosti s větším psem a umí ho správně zabavit. „Takový velký kus psa potřebuje také velký kus lidské lásky,“ řekla dočaskářka s tím, že Terezka není pes, kterého by noví majitelé mohli odložit na zahradu a nechat ho tam bez povšimnutí. „Zaslouží si lásku, kontakt s lidmi potřebuje,“ zdůraznila.

Terezka je krásná, milá a naprosto zdravá fenka. | Jana Ulrichová

Volejte Annu

Zájemci, kteří by se chtěli Terezky ujmout a dát jí nový domov, mohou kontaktovat dočaskářku paní Annu na telefonním čísle 608 075 699.