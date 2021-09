Fenka je zřejmě dalším zvířetem, kterého se lidé zbavili po rozvolnění koronavirových opatření. Původní majitel ji nechal u lesa s rozbaleným pytlem granulí. Spolu s ní vyhodil i králíčka v kleci. Králíčka se ujala obec, fence ale nikdo nepomohl, a to přesto, že o ní místní věděli nejméně dva dny, viděli ji pobíhat, informace o ní sdíleli na sociálních sítích, nikdo ale nezasáhl.

Holly se svými zachránkyněmi a europoslancem Jiřím Pospíšilem | archiv Jiřího Pospíšila

Nikdo nepomohl

To udělala až paní Alžběta, které fenka večer zkřížila cestu. Pomoc přitom hledala na mnoha místech, u odchytových služeb a dalších institucí včetně policie, nikde ale nepochodila. „Zkoušela jsem si u ní získat nějakou důvěru mluvením, pamlsky, říkala jsem jí „holčičko“, na to nakonec začala trochu reagovat,“ popsala paní Alžběta stručně několikahodinovou akci, při níž se jí fenku nakonec podařilo chytit do smyčky od vodítka. Napoprvé se vyvlékla, podruhé už ale odchyt klapl.

Už se zotavuje

Fenka, které začaly s dcerou říkat Holly, je teď v jejich dočasné péči, které si náležitě užívá. „Bude-li to možné, necháme si ji. Zaslouží si už stabilní domov. Teď se ale stále ještě hledá majitel,“ řekla paní Alžběta. To, že se fenka potulovala u lesa a nikdo dřív nezasáhl, nechápe. „Je to o lidech, o nezodpovědnosti společnosti,“ řekla.

Teď si Holly užívá domova a láskyplné péče u své zachránkyně. Má tam i psího parťáka | archiv A. Polákové Šmídové

Nemorální a trestné

Podobně jako paní Alžběta to vidí i europoslanec a velký bojovník za práva zvířat Jiří Pospíšil, kterého příběh záchrany Holly chytil za srdce. „Lidé by si měli uvědomit, že opuštění zvířete není jen nemorální čin, ale že je to i nelegální čin. Pokud takto někdo vyhodí zvíře na ulici, porušuje tím několik právních předpisů. V některých případech, například když opuštěné zvíře bude někde umírat, pomalu, v bolestech, může jít i o trestný čin týrání zvířete,“ řekl.