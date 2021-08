James znal jen dvorek a řetěz, vycházky neznal. Nový domov musí najít rychle, co mu hrozí?

Jamese si pořídila starší paní, která se mu ale nijak nevěnovala. Nezvládala ho, a tak ho nechávala bez povšimnutí na dvorku. James tam vyrůstal jako dříví v lese, neznal, co je vycházka, nepoznal zřejmě ani pohlazení a vlídné slovo. Majitelka se ho nakonec vzdala, kvůli jeho velikosti a také prý proto, že ji dvakrát kousnul.

James je velký, 35 kilogramů vážící pes | Pes nejvěrnější přítel

Žádná agrese

Teď je James v dočasné péči spolku Pes nejvěrnější přítel, kde za celou dobu neprojevil jediný náznak agrese. „Ze začátku se na pocházkách všeho bál, tahal na vodítku, občas se zapřel nohama a odmítal se pohnout. To se už ale změnilo. Teď už si vycházky užívá a miluje je. Nevyhýbá se ani vodě, moc rád plave,“ popsala zakladatelka spolku Simona Štěpánková.

Původní majitel Jamese nezvládal, a proto se mu nevěnoval. V dočasné péči ho proto teď vychovávají a učí základní povely | Pes nejvěrnější přítel

Fixuje se na pána

James zvládá i cestování v autě. Stále je ale nedůvěřivý k cizím lidem, trvá mu, než si k nim najde cestu. „Má tendenci zafixovat se na jednoho pána a tomu je bezmezně věrný. Doma poslouchá, venku se zatím na povely špatně soustředí,“ řekla. Dodala, že na procházkách zvládá lidi, koně i ostatní psy, nevšímá si jich, v novém domově by měl být ale sám, protože na ostatní psy by žárlil.

Hrozí kotec

James si život v dočasné péči užívá, smůla ho ale provází dál. Hrozí mu, že skončí v útulkovém kotci. „V aktuální dočasce bohužel nemůže zůstat, protože fenka, se kterou tam žije, má zdravotní potíže. Proto potřebujeme Jamese umístit co nejrychleji,“ řekla zakladatelka spolku.

Vzájemná důvěra

Hovawart není pes do kotce, miluje své pány a je velmi rád v jejich přítomnosti. Spolek proto pro něj hledá domov v domku se zahradou a volným přístupem do domu. „Se svými majiteli si musí vytvořit vztah na základě vzájemné důvěry. Vzhledem k jeho velikosti a akčnosti, která plyne i z toho, že si dříve moc pohybu neužil, není vhodný do rodiny s dětmi. Nechtěně by jim mohl ublížit,“ řekla Simona Štěpánková.

Potřebuje hranice

James potřebuje důslednou, ale laskavou výchovu. Neplatí na něj cvičení poslušnosti pod nátlakem, v takovém případě se zatvrdí. Je třeba mu pevně nastavit hranice, aby věděl, kam až při svém blbnutí a hraní může zajít, jinak může i kousnout, jako se to stalo u jeho bývalé majitelky.

Zájemci, volejte

Případný zájemce by měl Jamese navštívil vícekrát, aby dobře seznámili a mohli si začít budovat vztah na principu vzájemné důvěry. Do adopce půjde James očkovaný, odčervený, kastrovaný a čipovaný. Zájemci o něj mohou kontaktovat zástupkyni spolku Kristinu Wurstovou telefonním čísle 775 203 832.