Už od června se v tachovském útulku U Šmudliny starají o křížence jezevčíka Marvyho (asi 12), který se k nim dostal ve velmi zuboženém stavu. Teď už se zotavil a je připraven odejít do nového domova, najít pro něj správné majitele,se zatím ale nedaří.

Marvyho odchytili strážníci, když se potuloval po tachovské městské části Rapotín. Byl nemocný, špinavý, zadredovaný a silně zapáchal. Během veterinárního vyšetření vyšlo najevo, že má kromě chronického zánětu v očích i starou neléčenou zlomeninu zadní nožky, kvůli které už bude do smrti kulhat.

Takhle Marvy vypadal, když se dostal do útulku | Jana Ulrichová

Velká proměna

V útulku ale nad Márvym nezlomili hůl, vzali si ho do parády a rázem je z něj úplně jiný pes. „Nechali jsme ho ostříhat, pravidelně jsme ho koupali ve speciální lázni, mazali jsme mu různé kapičky a olejíčky, takže jsme zapracovali na stavu srsti a kůže,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Marvy už vypadá mnohem lépe, než když do útulku přišel | Jana Ulrichová

Péči snáší trpělivě

Marvyho je třeba pravidelně vyčesávat, a je také potřeba mu denně čistit oči, protože chronického zánětu v nich se už zřejmě nikdy nezbaví. Je to ale vzorný pacient a ošetřování mu nevadí. Bere léky na štítnou žlázu, jiné zdravotní problémy nemá. Zvykl si i na kulhání zaviněné starou neléčenou zlomeninou. Nijak ho to neomezuje, vycházky miluje a užívá si je.

Ten pravý nepřišel

Marvy je už připraven odejít do nového domova, zatím se ale nenašel ten pravý zájemce. „Ozvalo se nám asi dvacet lidí, u některých jsem jako překážku viděla příliš vysoký věk, nebo byli z velké dálky, a bylo pro ně složité se k nám dostat, takže jsem jim našla vhodného pejska v jejich okolí,“ popsala Gabriela Jägerová.

Gabriela Jägerová věří, že se pro Marvyho ten správný domov najde | Jana Ulrichová

Pro aktivní seniory

Marvy tak stále čeká na tu pravou rodinu, kde by si užil spokojeného psího stáří. „Hodil by se pro babičku nebo pro dědu, kteří mají občasné návštěvy, protože pozornost má velice rád. Chtěla bych poznamenat, že jeho noví majitelé by měli být aktivní důchodci, protože Marvy je stále ještě aktivní pes. Sice hodně prospí, ale když nespí, tak si vyžaduje pozornost a vycházky,“ popsala.

Pečovat je třeba i o Marvyho srst, vyčesávání má rád | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Marvy se snese s ostatními psy, má rád i děti. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov a získat v něm nového parťáka, se mohou hlásit telefonicky na čísle 724 583 768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.